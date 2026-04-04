$!Inauguran en San Antonio, Texas, el ‘Día de Peso Pluma’

La ciudad de San Antonio, Texas, fue escenario de una jornada histórica al declarar oficialmente el Día de Peso Pluma, distinguir al cantante mexicano con la llave de la ciudad y reconocerlo en su antigua escuela. La celebración, marcada por homenajes y un concierto multitudinario con Pepe Aguilar, subraya el alcance internacional y el impacto cultural del artista. El evento coincidió además con el éxito reciente de su colaboración con Kanye West, consolidando así su presencia en la escena global. Así, el 3 de abril quedó establecido como una fecha particularmente simbólica para la música mexicana.

Peso Pluma regresó a Samuel Clemens High School, la escuela donde estudió en su juventud, para recibir múltiples reconocimientos. La proclamación reunió a autoridades, directivos escolares y seguidores de la carrera, influencia y logros del artista dentro y fuera del país, señala infobae.com La jornada, además, incluyó la entrega de la llave de la ciudad, proclamaciones oficiales y la declaratoria oficial del 3 de abril como el Día de Peso Pluma. Hassan regaló vinilos, firmó autógrafos y se tomó fotos con los alumnos. Estudiantes de música, mariachis y banda tuvieron la oportunidad de tocar frente a él. Autoridades del colegio destacaron “Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a perseguir sus sueños. Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación”.