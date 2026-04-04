$!Inauguran en San Antonio, Texas, el ‘Día de Peso Pluma’

La ciudad de San Antonio, Texas, fue escenario de una jornada histórica al declarar oficialmente el Día de Peso Pluma, distinguir al cantante mexicano con la llave de la ciudad y reconocerlo en su antigua escuela.
La celebración, marcada por homenajes y un concierto multitudinario con Pepe Aguilar, subraya el alcance internacional y el impacto cultural del artista.
El evento coincidió además con el éxito reciente de su colaboración con Kanye West, consolidando así su presencia en la escena global. Así, el 3 de abril quedó establecido como una fecha particularmente simbólica para la música mexicana.
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Una publicación compartida por Samuel Clemens High School (@scclbuffs)
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Peso Pluma regresó a Samuel Clemens High School, la escuela donde estudió en su juventud, para recibir múltiples reconocimientos. La proclamación reunió a autoridades, directivos escolares y seguidores de la carrera, influencia y logros del artista dentro y fuera del país, señala infobae.com
La jornada, además, incluyó la entrega de la llave de la ciudad, proclamaciones oficiales y la declaratoria oficial del 3 de abril como el Día de Peso Pluma.
Hassan regaló vinilos, firmó autógrafos y se tomó fotos con los alumnos. Estudiantes de música, mariachis y banda tuvieron la oportunidad de tocar frente a él.
Autoridades del colegio destacaron “Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a perseguir sus sueños. Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación”.
Durante la ceremonia, Hassan expresó. “Es un sueño hecho realidad estar aquí. Tengo muchos recuerdos y los llevo en mi corazón. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento ahora mismo. Muchas gracias a todos, mexicanos, a todos. Los amo mucho y ustedes me enseñaron todo”.
La travesía de Peso Pluma el 3 de abril no concluyó ahí, ya que por la noche el artista ofreció un concierto en el Frost Bank Center junto a Tito Double P como parte del tour Dinastía by Peso Pluma & Friends. El momento más ovacionado llegó cuando Pepe Aguilar subió al escenario como invitado especial.
Hassan presentó al ícono del regional mexicano de la siguiente manera. “Lo respeto con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Es un artista que siempre he escuchado desde que estaba niño. Tengo el honor de presentárselos hoy, quiero que se escuche fuerte, pero bien fuerte el grito...para Pepe Aguilar”, dijo.
De esta manera, el público pudo presenciar la interpretación de El Rey y una interacción que unió generaciones y estilos de la música nacional.
El reconocimiento en Texas coincidió con el impacto global de Peso Pluma en días recientes, tras el lanzamiento de su colaboración con Kanye West.
En este sentido, el Día de Peso Pluma, los homenajes en San Antonio y la colaboración con figuras internacionales no han hecho más que reforzar el papel del artista como representante de la música mexicana en el mundo, inspirando a nuevas generaciones y abriendo caminos para nuevos talentos.