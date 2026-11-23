Un incendio movilizó a los equipos de emergencia en la propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith en Calabasas la madrugada de este lunes. Las autoridades confirmaron que el fuego, que inició en un cobertizo, fue controlado sin dejar lesionados. Es la segunda vez que la residencia sufre un incidente similar.

El incidente provocó la movilización de agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y personal del Departamento de Bomberos. Los agentes recibieron el reporte alrededor de las 0:04 horas del lunes y al llegar encontraron un cobertizo de mantenimiento en llamas dentro del terreno.

Esta no es la primera vez que el complejo residencial de la pareja enfrenta un incendio. En 2021, un incidente similar se registró en el sótano de la vivienda, requiriendo trabajos de renovación. En aquella ocasión, un bombero recibió atención médica.

La oficina del Sheriff informó a Page Six que el incendio actual fue accidental y no afectó otras estructuras de la propiedad. Asimismo, el medio People confirmó que el fuego se originó en una construcción auxiliar del inmueble.

Las primeras imágenes difundidas por medios mostraron unidades de emergencia y humo sobre el terreno. Sin embargo, el fuego no se extendió a la vegetación ni alcanzó la residencia principal. Hasta el momento, se desconoce si Will Smith y Jada Pinkett Smith se encontraban en casa al momento del incidente.

La propiedad se ubica en un terreno de 61 hectáreas en Calabasas y constituye una de las posesiones inmobiliarias conocidas de la pareja. Will Smith y Jada Pinkett Smith adquirieron el terreno en 2003 y completaron la construcción de su residencia principal en 2010.

La vivienda principal cuenta con seis habitaciones y 13 baños. En 2011, la pareja intentó venderla por 42 millones de dólares, aunque finalmente optaron por conservarla. Esta cifra es la que se ha mantenido en los reportes sobre el valor de la propiedad.