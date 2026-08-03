Incendios forestales en Francia ponen en riesgo el viñedo que disputan Brad Pitt y Angelina Jolie

Los incendios forestales que afectan al sureste de Francia han puesto en riesgo el Château Miraval, la finca vinícola que se disputan Brad Pitt y Angelina Jolie.

La propiedad se ubica en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, y desde hace varios años forma parte de una disputa judicial entre los actores tras su separación.

Aunque las construcciones principales permanecen sin daños, según Infobae.com, el avance de las llamas mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia, que trabajan para evitar que el fuego alcance los viñedos.

La emergencia ocurre en medio de la temporada de incendios más severa que ha vivido Francia en las últimas dos décadas y coincide con un nuevo episodio del proceso legal que ambos mantienen por la propiedad.

Las autoridades francesas mantienen un amplio operativo para proteger la finca debido al avance de los incendios forestales en la región.