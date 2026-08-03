Incendios forestales en Francia ponen en riesgo el viñedo que disputan Brad Pitt y Angelina Jolie

Los incendios forestales que afectan al sureste de Francia han puesto en riesgo el Château Miraval, la finca vinícola que se disputan Brad Pitt y Angelina Jolie.
La propiedad se ubica en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, y desde hace varios años forma parte de una disputa judicial entre los actores tras su separación.
Aunque las construcciones principales permanecen sin daños, según Infobae.com, el avance de las llamas mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia, que trabajan para evitar que el fuego alcance los viñedos.
La emergencia ocurre en medio de la temporada de incendios más severa que ha vivido Francia en las últimas dos décadas y coincide con un nuevo episodio del proceso legal que ambos mantienen por la propiedad.
Las autoridades francesas mantienen un amplio operativo para proteger la finca debido al avance de los incendios forestales en la región.
Imágenes aéreas muestran densas columnas de humo sobre los viñedos que rodean el Château Miraval, lo que refleja la cercanía del incendio y el riesgo que representa para la propiedad.
Hasta el momento, las edificaciones principales no han resultado afectadas, pero los cuerpos de emergencia continúan trabajando para impedir que el fuego llegue a las zonas de cultivo y a las instalaciones del viñedo.
La emergencia que afecta al Château Miraval forma parte de una crisis más amplia.
Francia enfrenta la temporada de incendios forestales más intensa de los últimos 20 años, con diversos focos activos en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
La situación también ha impactado a otras personas con residencias en la zona. Entre ellas se encuentran George y Amal Clooney, quienes tuvieron que evacuar su vivienda ubicada en la localidad cercana de Brignoles debido al riesgo que representan las llamas.
Más allá de la emergencia ambiental, la propiedad continúa siendo el centro de una batalla legal que comenzó en 2022.
El Château Miraval tiene un significado especial para la expareja, ya que fue el lugar donde celebraron su boda en 2014. Sin embargo, el conflicto surgió después de que Angelina Jolie vendiera en 2021 su participación en la empresa propietaria del viñedo al grupo Stoli.