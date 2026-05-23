Incluye Dua Lipa a Maná en su nuevo disco ‘Live from Mexico’

La colaboración llamó especialmente la atención porque el vocalista de Maná es el único artista invitado en todo el disco. El tema fue registrado durante uno de los conciertos de Dua Lipa en México, donde sorprendió al público mexicano al invitar a Fher al escenario en medio de una ovación masiva.

La cantante británica lanzó Live From Mexico , un proyecto grabado durante el cierre de su Radical Optimism Tour en México que incluye un dueto con Fher Olvera interpretando el clásico Oye Mi Amor .

Lo que comenzó como uno de los momentos más inesperados de la gira de Dua Lipa en México ahora quedó inmortalizado en su nuevo álbum en vivo.

El álbum y la película del concierto fueron lanzados esta semana en plataformas digitales y YouTube, respectivamente, como una especie de homenaje al cierre latinoamericano de la gira mundial de la cantante, señala quien.com

Durante toda la etapa latinoamericana del Radical Optimism Tour, Dua Lipa se volvió viral por interpretar canciones icónicas de artistas locales en cada país que visitaba. En México, eligió varios clásicos populares, entre ellos Bésame Mucho, Amor Prohibido de Selena y finalmente Oye Mi Amor, uno de los mayores éxitos de Maná.

La presentación junto a Fher Olvera ocurrió durante su concierto en Guadalajara y rápidamente inundó TikTok, Instagram y X con videos grabados por fans. Muchos celebraron que una de las figuras más importantes del pop global retomara un clásico del rock latino frente a más de 60 mil personas.

Además del impacto nostálgico, la colaboración también fue vista como un reconocimiento internacional a la trayectoria de Maná, una de las bandas mexicanas más influyentes de las últimas décadas.

La participación de Fher no fue un detalle menor dentro del proyecto, el cantante tapatío es el único invitado especial que aparece en Live From Mexico, algo que reforzó el simbolismo del momento para el público latino.

A través de un clip difundido en redes sociales, Fher Olvera expresó la emoción que sintió al compartir escenario con la cantante británica.

Cantar Oye mi amor con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para los Manás, emblemática para nuestros fans y ha sido parte fundamental de nuestra carrera”, señaló.

Para muchos seguidores, además, el lanzamiento confirmó algo que ya había quedado claro durante sus conciertos en México, Dua Lipa entendió perfectamente cómo conectar con el público mexicano y convertir ese vínculo en uno de los momentos más memorables de su carrera reciente.