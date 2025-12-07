Incluye Quentin Tarantino a ‘Toy Story 3’ en su top 10 de mejores filmes del siglo 21

El director de cine eligió la película “Black Hawk Down” de Ridley Scott, asegurando que la “hazaña de dirección de Scott es más que extraordinaria”.

Es por esto que su elección de las mejores películas del siglo XXI ha generado mucho de qué hablar, sobre todo tras elegir a la cinta de Pixar entre las 10 mejores.

Quentin Tarantino es uno de los directores de cine más importantes y conocidos dentro del mundo del séptimo arte, pues cintas como ‘Bastardos sin Gloria’ o ‘Kill Bill’ le han valido ser uno de los grandes nombres en Hollywood.

Para Tarantino, la elección de esta película no fue algo complicado, explicando sus motivos.

“Me gustó la primera vez que la vi, pero creo que fue tan intensa que dejó de funcionarme y no la llevé conmigo como debería. Desde entonces, la he visto un par de veces, no muchas, pero creo que es una obra maestra, y una de las cosas que más me gusta de ella es que es la única película que realmente busca el propósito, el efecto visual y la emoción de Apocalipsis Ahora, y creo que lo logra. Mantiene la intensidad durante 2 horas y 45 minutos, o lo que sea, y la volví a ver hace poco; mi corazón latía con fuerza durante toda la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La proeza de la dirección es más que extraordinaria”, dijo.

Para el cineasta, la cinta animada dirigida por Lee Unkrich la describe como una “película casi perfecta”, señala milenio.com

“Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y si trato de describir el final, comenzaré a llorar y me emocionaré. Es simplemente extraordinario”, resaltó.

El top 10 de Tarantino

1.- Midnight in Paris

2.- Shaun of the Dead

3.- Mad Max: Fruya Road

4.- Unstoppable

5.- Zodiac

6.- There Will Be Blood

7.- Dunkirk

8.- Lost in Translation

9.- Toy Story 3

10.- Black Hawk Down

Aunque hay que mencionar que el director ha cambiado las películas que entran en su top a través de los años, pues en una entrevista llegó a decir que La Red Social de David Fincher fue la mejor de la década.