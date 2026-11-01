Incluyen a Eiza González en la lista de los ‘Time100 Next’

Eiza González suma un nuevo reconocimiento internacional. La actriz mexicana fue incluida en TIME100 NEXT, la selección de la revista TIME que destaca a figuras emergentes cuya influencia y trayectoria apuntan a marcar el futuro de sus respectivas industrias. La distinción refuerza su presencia en Hollywood y la coloca entre los talentos con proyección internacional. En declaraciones, González habló sobre el significado de este reconocimiento y la sorpresa que le produjo conocer quiénes escribieron sobre ella: David Benioff y D. B. Weiss, creadores de Game of Thrones.

La actriz confesó que desconocía quién sería el encargado de presentar su perfil dentro de la lista, por lo que leer las palabras de los productores estadounidenses fue especialmente significativo, señala infobae.com “Me conmovió muchísimo Benioff y Weiss son tan lindos. Sobre todo, cuando estás en la lista, no sabes qué van a escribir, qué van a decir de ti, quién va a hablar por ti. Siempre sientes como: ‘¿hay alguien que me quiera?’, porque uno nunca sabe. Entonces me sentí muy orgullosa de que Benioff y Weiss dijeran esas cosas de mí”, compartió.

La actriz mexicana sube otro peldaño en su carrera en Hollywood.