Incursiona Aleks Syntek en el reguetón, lanza ‘Masepum’, junto a Moncho Chavea

Aleks Syntek estrenará Masepum, una canción realizada junto al cantante español Moncho Chavea que surgió en medio de los videos virales, las críticas al reguetón y las declaraciones que el intérprete mexicano difundió tras el Grito de Independencia.
El cantante quedó en el centro de la discusión después de su presentación en las celebraciones por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México.
Durante ese concierto, Syntek interrumpió su repertorio para responder a asistentes, cuestionar el reguetón y defender géneros como el bolero, el huapango y el mariachi.
El músico mencionó Martillazo, de Dani Flow, como parte de su crítica a la música urbana. “Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, lanzó desde el escenario, señala infobae.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Aleks Syntek (@syntekoficial)
Una publicación compartida por Aleks Syntek (@syntekoficial)
También recibió abucheos tras responder a una persona que le pidió interpretar una canción ajena a su catálogo. “Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó.
Las grabaciones circularon rápidamente en TikTok, Instagram y otras plataformas. Parte de los comentarios se enfocó en las pausas que hizo para hablar, mientras otros usuarios cuestionaron el tono de sus reclamos.
La captura compartida por el cantante mostró una portada con el nombre de Masepum en letras grandes y la identificación “Aleks Syntek / Moncho Chavea”.
El diseño simuló una caja de producto colocada frente a un fondo de supermercado. La publicación incluyó una cuenta regresiva. Esa historia anticipó el lanzamiento, aunque no precisó la plataforma de reproducción ni publicó un enlace directo.
El único canal confirmado por la imagen fue la cuenta de Instagram de Syntek, donde presentó el adelanto.
El tema finalmente se este 24 de septiembre. Se trató del primer sencillo de reguetón de Syntek y que llegó después de sus declaraciones contra el género.
La contradicción impulsó reacciones entre usuarios de redes sociales. Horas antes de que se conociera el estreno, el cantante había sostenido que mantendría su estilo y que no haría reguetón.
Moncho Chavea es un cantante y productor español identificado con el flamenco urbano. Su propuesta combina elementos tradicionales del flamenco con sonidos como el trap, el hip hop, el reguetón, el reggae y la música electrónica.
El artista ha colaborado con figuras de la escena española como Omar Montes, Original Elías y Cyril Kamer. Entre sus canciones conocidas aparecen Rakata, Conmigo, La aprendiz (Remix), Fory y Me llamas.
La participación de Chavea sitúa a Masepum en un terreno distinto al pop electrónico con el que Syntek ha desarrollado buena parte de su carrera.
La colaboración también se relaciona con una declaración previa del mexicano. Antes de insistir en que no cantaría reguetón, Syntek había planteado la posibilidad de acercarse a artistas urbanos para realizar una canción con influencias pop.