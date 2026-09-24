Incursiona Aleks Syntek en el reguetón, lanza ‘Masepum’, junto a Moncho Chavea

Aleks Syntek estrenará Masepum, una canción realizada junto al cantante español Moncho Chavea que surgió en medio de los videos virales, las críticas al reguetón y las declaraciones que el intérprete mexicano difundió tras el Grito de Independencia. El cantante quedó en el centro de la discusión después de su presentación en las celebraciones por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México. Durante ese concierto, Syntek interrumpió su repertorio para responder a asistentes, cuestionar el reguetón y defender géneros como el bolero, el huapango y el mariachi. El músico mencionó Martillazo, de Dani Flow, como parte de su crítica a la música urbana. “Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, lanzó desde el escenario, señala infobae.com

También recibió abucheos tras responder a una persona que le pidió interpretar una canción ajena a su catálogo. “Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó. Las grabaciones circularon rápidamente en TikTok, Instagram y otras plataformas. Parte de los comentarios se enfocó en las pausas que hizo para hablar, mientras otros usuarios cuestionaron el tono de sus reclamos. La captura compartida por el cantante mostró una portada con el nombre de Masepum en letras grandes y la identificación “Aleks Syntek / Moncho Chavea”.