Incursiona Anuel AA en el Regional Mexicano, lanzará disco de corridos

Anuel AA, uno de los pioneros del trap latino, anunció que lanzará un álbum de corridos como “regalo” para México, al mismo tiempo que publicará el disco de ritmos urbanos que ya había anunciado, titulado Real hasta la muerte 2.

El artista adelantó el material en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, donde también dijo que grabaría con Jesús Ortiz, líder del grupo Fuerza Regida, aunque todavía no precisó la fecha exacta del lanzamiento, pero contó que en su cumpleaños, el 26 de noviembre, estaría celebrando la producción.

“Me gusta mucho el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en su música), tengo una sorpresa bien grande, el día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México”, indicó Anuel AA.