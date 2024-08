“Es un tema del norteño pop; me dio mucha alegría que mi hijo me diera una canción, sacada de su corazón y dijera: ‘Vamos a escribir algo a mi padre’. Tenía otros temas que estaban padrísimos y escogí esta”, dijo el cantante.

Incluir en este momento un tema que tenga tintes del género tumbado asegura que no es porque trate de subirse al tren que está de moda; lo que lo lleva a aventurarse es la inquietud musical que tiene, es por el deseo de entrar en otros géneros y divertirse.

Para ser exitoso, dijo, no existe una fórmula, y lo que ha logrado cree fielmente que se debe a Dios, quien dirige todo.

“Él te da las opciones, te entregas con toda tu fuerza y le dices que te acompañe y que te lleve en sus brazos. Si él cree que esto es bueno para ti, ocurre; y si no es bueno, no sucede. Le doy gracias a Dios que me dio algo que no aprendí, compré o heredé, que es la voz y el sentimiento. Lo que sí tengo es la inquietud de hacer cosas y así lo he hecho en mi carrera”, expresó con emoción.

Finalmente, dijo que para él la única manera de divertirse es siendo respetuoso, congruente y estando siempre en la búsqueda, incluso cuando le dicen que es todo terreno, piensa que más bien se acomoda en el terreno en el que le toca estar.