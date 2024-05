Cruz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, firmó un contrato con un nuevo equipo de gestión para comenzar a dar forma a su estilo musical antes de publicar una serie de sencillos que se espera que vean la luz en los próximos meses.

La intención de Cruz es centrarse en un “sonido orgánico con más guitarra”, y por eso ha decidido ponerse en manos de la misma compañía que representa a grupos de rock como Thirty Seconds to Mars y Modest Mouse. Este cambio refleja el camino que quiere tomar en la industria discográfica y sus ambiciones como artista a largo plazo.

Según apunta el periódico The Sun, el siguiente gran desafío para el adolescente pasa por tocar en vivo, y su nuevo equipo quiere asegurarse de que está completamente listo antes de que dé este paso, detalló milenio.com

Hace ya años que se rumora que Cruz será el único de los cuatro hijos de los Beckham que se anime a seguir los pasos de su madre como estrella del pop.

En 2016, cuando tenía 11 años, lanzó un single navideño titulado If Every Day Was Christmas para recaudar fondos destinados a una organización benéfica, y fue entonces cuando el público descubrió por primera vez su interés por cantar.

Él es consciente de que su famoso apellido le hará ingresar automáticamente en la lista de ‘nepo babies’, y espera al menos demostrar que cuenta con el talento suficiente para respaldar sus ambiciones profesionales.