Inés Gómez Mont fue detenida por su situación migratoria, su deportación depende de EU, aclara la FGR

La FGR informó que Inés Gómez Mont fue detenida en Florida por su situación migratoria, no por las órdenes de aprehensión en México. Su posible deportación al país dependerá exclusivamente de las autoridades estadounidenses, según explicó la titular Ernestina Godoy.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, detalló que la presentadora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en el país. Sin embargo, su captura en Florida se realizó por asuntos migratorios, y su retorno a México aguarda la decisión de los tribunales estadounidenses.

“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró Godoy.

La primera orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos órdenes, por parte de la Fiscalía de Control Competencial, se relacionan con defraudación fiscal equiparada.

La titular de la FGR enfatizó que, de acuerdo con las investigaciones, Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita. Estos fueron obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

Asimismo, la exconductora habría declarado ingresos menores a los obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016. Con ello, habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, señaló Godoy.

Para la Fiscalía, las conductas de las que se acusa a Inés Gómez Mont son graves. El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales.

Durante su mensaje, Godoy detalló las acciones que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo para presentar a Inés Gómez Mont ante los tribunales mexicanos. En septiembre de 2025, se solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la ex conductora con fines de extradición a México.

En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadounidenses, se entregaron las órdenes de aprehensión y se intercambió información para que se realizara la captura.

“Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia. Serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad. A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos”, concluyó Ernestina Godoy.