$!Inés Gómez Mont lanza novela tras retiro de ficha roja de Interpol

La conductora Inés Gómez Mont lanzó su novela ‘Ley de Fuego’, justo cuando Interpol retiró la ficha roja en su contra. Esto le permite permanecer en Estados Unidos, pese a la orden de aprehensión que tiene en México.

Inés Gómez Mont debutó como novelista con esta obra, un thriller legal y de suspenso romántico. Apenas quince días después de la publicación, el 30 de septiembre, la situación legal de la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, dio un giro inesperado con la decisión de la Interpol. Esta resolución les permite seguir en territorio estadounidense y no ser obligados a volver a México a través de esa instancia.

Desde 2021, la conductora y su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son señalados y buscados por las autoridades mexicanas en un proceso que aún no se resuelve. Pese al retiro de la ficha roja por parte de la Interpol, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno insistiría para conseguir la extradición de la pareja.