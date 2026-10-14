$!Inés Gómez Mont lanza novela tras retiro de ficha roja de Interpol

La conductora Inés Gómez Mont lanzó su novela ‘Ley de Fuego’, justo cuando Interpol retiró la ficha roja en su contra. Esto le permite permanecer en Estados Unidos, pese a la orden de aprehensión que tiene en México.
Inés Gómez Mont debutó como novelista con esta obra, un thriller legal y de suspenso romántico. Apenas quince días después de la publicación, el 30 de septiembre, la situación legal de la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, dio un giro inesperado con la decisión de la Interpol. Esta resolución les permite seguir en territorio estadounidense y no ser obligados a volver a México a través de esa instancia.
Desde 2021, la conductora y su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son señalados y buscados por las autoridades mexicanas en un proceso que aún no se resuelve. Pese al retiro de la ficha roja por parte de la Interpol, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno insistiría para conseguir la extradición de la pareja.
“Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en aquella ocasión, refiriéndose a la postura de su administración.
’Ley de Fuego’ es un relato que se desarrolla en los altos círculos del poder en México y mezcla cuestiones legales, poder y romance. La descripción del libro, de 815 páginas, detalla que “Ley de Fuego es un thriller legal de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias y donde descubrir la verdad puede ser mucho más peligroso que vivir una mentira”. La obra se vende en la plataforma Amazon por poco más de 500 pesos.
Este nuevo título se suma a otros cuatro libros de corte infantil y familiar que la exconductora de programas como Ventaneando y Hoy publicó de manera independiente entre 2025 y 2026. Entre sus obras anteriores se encuentran “María, la niña del lazo azul”, “Cuando papá se fue, el amor se quedó”, “Mamá, ¿por qué sigues creyendo?” y “Soy Cebolla”, mostrando una faceta literaria diversa.
Desde hace algunos años, el nombre e imagen de Inés Gómez Mont dejaron de protagonizar únicamente portadas de revistas de celebridades y crónicas de sociales para ocupar titulares también en las secciones de política y justicia de medios mexicanos e internacionales, debido a los señalamientos en su contra.