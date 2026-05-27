Ingresa Alejandro González Iñárritu, al Colegio Nacional

El ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu se convirtió en el primer cineasta en integrar el prestigioso Colegio Nacional, que agrupa a la élite intelectual de México. Fundado en 1943, el Colegio Nacional reúne desde entonces a más de un centenar de intelectuales, desde los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes hasta el químico Mario Molina, ganador del premio Nobel en 1995. Hoy lo integran figuras como la escritora Cristina Rivera Garza, la bióloga Julia Carabias y el historiador Enrique Krauze, detalla quien.com

“Quiero pensar que, al elegirme, más allá del reconocimiento a mi trabajo personal, ustedes han reconocido también un oficio y a una tradición”, dijo el cineasta durante su “lección inaugural” titulada La alucinación consensuada. Con una filmografía compuesta por ocho largometrajes, caracterizados por una producción ambiciosa y preciosista, el cineasta, de 62 años, suma cinco premios Oscar por filmes como Birdman y Revenant.

Momento en el que el director de El Renacido se convierte en miembro de este colegio.