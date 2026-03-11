Ingresa Dr. Dre oficialmente al club de los multimillonarios, en la lista de Forbes 2026

Sin embargo, es hasta ahora cuando la publicación financiera confirma oficialmente su ingreso al exclusivo grupo de los milmillonarios.

El músico —cuyo nombre real es Andre Young— había declarado en 2014 que se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop tras vender su empresa Beats by Dre a Apple por 3 mil millones de dólares.

El productor y rapero Dr. Dre finalmente fue reconocido como multimillonario en la lista de Forbes correspondiente a 2026, casi doce años después de haber afirmado públicamente que ya había alcanzado esa cifra.

En la lista global de 2026, Dr. Dre aparece en el puesto 3332 de las personas más ricas del planeta, compartiendo rango con figuras como Jared Kushner, la cantante Rihanna y el empresario Richard Teets Jr, detalla elimparcial.com

Con este reconocimiento, se convierte en uno de los pocos músicos que han alcanzado el estatus de multimillonario, sumándose a un grupo selecto que incluye a Jay-Z, Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen y la propia Rihanna.

El ingreso de Dr. Dre refleja una tendencia creciente en el mundo del entretenimiento. Según Forbes, actualmente existen 22 artistas multimillonarios, y casi la mitad alcanzaron esa cifra en los últimos tres años.

Aun así, el rapero no apareció en la ilustración principal de la revista que reúne a algunos de los multimillonarios más influyentes del planeta, donde sí figuran empresarios y celebridades como Elon Musk, Jeff Bezos, Jay-Z y Beyoncé.

De acuerdo con la lista de Forbes 2026, el empresario Elon Musk continúa como la persona más rica registrada hasta ahora, con una fortuna estimada en 839 mil millones de dólares, acercándose a lo que algunos analistas consideran el posible primer “trillonario”.

El ranking también está dominado por figuras del sector tecnológico, entre ellas Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump incrementó su fortuna en un 27 por ciento, alcanzando aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares, lo que lo coloca en el puesto 645 del ranking mundial.

El listado de este año refleja además un fenómeno económico notable: el número de multimillonarios sigue creciendo rápidamente, impulsado en gran parte por el auge del mercado tecnológico y de la inteligencia artificial.