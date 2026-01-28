$!Ingresa Leonardo DiCaprio a la lista de actores con mayor nominaciones en los BAFTA

Ver esta publicación en Instagram
The Aviator (2004): Interpretó a Howard Hughes, mostrando su capacidad para encarnar personajes obsesivos y complejos.
Blood Diamond (2006): Como Danny Archer, un contrabandista de diamantes, equilibró acción, drama y mensaje social.
The Wolf of Wall Street (2013): Su papel de Jordan Belfort destacó por la energía, comicidad negra y crítica social.
The Revenant (2015): La interpretación de Hugh Glass le valió su primer BAFTA como Mejor Actor, retratando la supervivencia y la venganza.
Once Upon a Time in Hollywood (2019): Como Rick Dalton, un actor en declive, mostró introspección y sensibilidad en un Hollywood en transformación.
Don’t Look Up (2021): Interpretando al astrónomo Dr. Randall Mindy, combinó humor con crítica social.
One Battle After Another (2026): Su interpretación más reciente que le ha valido la nominación histórica, consolidando su estatus como uno de los actores más influyentes de su generación.
Con esta séptima nominación, DiCaprio iguala marcas históricas y reafirma su relación especial con la crítica británica. Mientras los Oscar le han resultado esquivos en ocasiones, los BAFTA han valorado de manera constante su talento, reconociendo su capacidad para asumir proyectos artísticamente desafiantes y significativos, detalla milenio.com
Esta nueva candidatura llega en un momento crucial de la temporada de premios 2026, posicionándolo no sólo como favorito para los BAFTA, sino también como uno de los contendientes más fuertes en la carrera hacia los Oscar.
One Battle After Another se ha convertido en la gran protagonista de la temporada de premios 2026, siendo reconocida por su ambición narrativa y su excelencia técnica.
La película sigue la historia de un conflicto bélico donde el protagonista enfrenta dilemas morales y estratégicos en medio de la guerra, ofreciendo una mezcla de drama intenso, acción y desarrollo profundo de personajes.
En la edición de los BAFTA 2026, la cinta ha recibido 14 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado y categorías de actuación, consolidándose como la película más mencionada entre todas las contendientes.