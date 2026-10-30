$!Ingresan los Backstreet Boys al mundo de los videojuegos

La agrupación anunció su incorporación a la Global Gaming League (GGL) como propietaria de una franquicia que participará en competencias de distintos videojuegos. El proyecto combina el entretenimiento, la música y los deportes electrónicos, además de ofrecer una oportunidad para que nuevos jugadores lleguen a una competencia profesional.

Esta vez, Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson se adentran en los videojuegos competitivos con su propio equipo: Backstreet Gamers.

Los Backstreet Boys están listos para conquistar un escenario muy distinto al que los convirtió en una de las bandas pop más populares del mundo.

Con esta iniciativa, los intérpretes de I Want It That Way buscan ampliar la conexión con sus seguidores y demostrar que su trabajo en equipo puede ir más allá de los escenarios, detalla elimparcial.com

La banda presentó el logotipo y la mascota de su nuevo equipo, que competirá contra otras franquicias encabezadas por celebridades. Entre sus rivales estarán el cantante T-Pain, Ne-Yo, el conductor Howie Mandel, Flavor Flav y los creadores de contenido Gillie Da King y Wallo26, entre otros.

La propuesta de la GGL consiste en reunir a equipos respaldados por figuras del entretenimiento para competir en diferentes títulos de videojuegos. Las actividades incluyen partidas competitivas, apariciones de celebridades y contenido pensado para una audiencia global.

“Llevamos nuestras carreras actuando juntos. Ahora estamos formando un equipo para competir juntos”, expresó Nick Carter al presentar el proyecto.

El cantante también señaló que les gusta jugar y que están dispuestos a competir para ganar. Por ello, la agrupación abrió la búsqueda de jugadores que quieran representar a Backstreet Gamers y contribuir a posicionar el nombre del equipo.

Uno de los aspectos que destaca en la convocatoria es el interés de la banda por incorporar mujeres gamers a su primera plantilla.

AJ McLean aseguró que quieren que las jugadoras sepan que también tienen un lugar en el proyecto y las invitó a demostrar sus habilidades, determinación y confianza para competir.

La búsqueda se relaciona con el lanzamiento de Drft Szn, una iniciativa de la plataforma digital GGL Primes, que funciona como un espacio de competencias de videojuegos disponible las 24 horas.

Los participantes pueden competir, ganar reconocimiento y buscar una oportunidad para integrarse a alguno de los equipos respaldados por celebridades.

La liga fue fundada por Clinton Sparks, el propio T-Pain y Jeff Hoffman, cofundador de Priceline. Su modelo pretende conectar a jugadores emergentes con competencias de mayor nivel y darles la posibilidad de llegar a escenarios internacionales.

Así, los Backstreet Boys abren una nueva etapa fuera de la música: además de reunir a su comunidad de seguidores, ahora buscan convertir a jugadores aficionados en representantes de una franquicia que aspira a competir en el ámbito global de los deportes electrónicos.