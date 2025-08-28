$!Ingresarán a Jenni Rivera al Salón de la Fama de su universidad en Estados Unidos

A casi trece años de su fallecimiento, la memoria de Jenni Rivera continúa recibiendo homenajes. La cantante mexico americana, conocida como ‘la Diva de la Banda’, entrará al Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC). Fue en esta institución académica donde estudió y que reconocerá tanto sus aportes a la música como su activismo en defensa de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos. El homenaje póstumo se celebrará el 18 de septiembre, en el marco del evento anual organizado por la Long Beach City College Foundation, que distingue a ex alumnos con un impacto significativo en sus profesiones.

Jenni Rivera, nacida en Long Beach en 1969 y fallecida en un accidente aéreo en México en 2012, consolidó una de las carreras más influyentes en la música regional mexicana, informó milenio.com A lo largo de su trayectoria recibió nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy. El reconocimiento será recibido por su hija, Jacqie Rivera, actual directora de Jenni Rivera Enterprises, empresa encargada de preservar y difundir el legado de la artista. “Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la Universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible”, expresó en un comunicado. Jacqie añadió que este homenaje “es un recordatorio de que la historia de la Diva de la Banda sigue inspirando a muchas personas a luchar por sus sueños, sin importar de dónde vengan”.