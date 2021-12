Ingrid Coronado revela detalles de la denuncia contra Charly López y Gustavo Adolfo Infante

Ingrid Coronado se tomó muy en serio las declaraciones que formuló su ex esposo Carlos Eduardo López Orteg a, mejor conocido como Charly López , ex integrante de Garibaldi y padre de su hijo mayor, Emiliano , y del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante , quienes en una entrevista cedida al comunicador hablaron en contra de la presentadora de Tv Azteca.

“El pasado 29 de noviembre de 2021, en el programa televisivo De primera mano, los señores Gustavo Adolfo ’N’, Carlos “Charly” ’N’ y otras personas realizaron una serie de expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, reputación, vida familiar, dignidad e imagen propia”, señala el comunicado difundido en la cuenta oficial de Ingrid en Instagram.

“La única finalidad de esa información falsa era difundir y reforzar estereotipos sexistas e incitar a la violencia en mi contra y en contra de mis hijos -dos de ellos menores de edad- así como tratar de ejercer presión para que desistiera del ejercicio de diversas acciones, que en pleno uso de mis derechos, he iniciado ante los tribunales correspondientes”

Entre las acciones que emprendió la conductora en contra de ambos personajes destacan la eliminación inmediata de los videos de la entrevista difundidos en medios digitales, así como la orden para que ambos agresores se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios y constitutivos de violencia de género en perjuicio de la afectada (en este caso Ingrid).

Lo anterior, en virtud de que de acuerdo con Coronado, dichas declaraciones hechas en su contra por parte de López e Infante, constituyeron actos de violencia mediática por razones de género tipificadas en la Ley Olimpia.

Finalmente, Ingrid señaló que es respetuosa de la libertad de expresión y aseguró que reconoce el trabajo de programas de espectáculos que se manejan con ética y valores, sin embargo, sentenció que no permitirá que se vulnere su derecho a la vida privada, además de que dicha información vertida en la entrevista son declaraciones falsas que dañan su reputación e imagen.

Responden Charly y Gustavo Adolfo Infante

Ante la denuncia interpuesta por Ingrid Coronado, los implicados respondieron durante la tarde de este lunes.

En el caso de Charly, señaló que no ha visto la demanda, pero cree que su ex esposa está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación y en el caso de la supuesta agresión sexual, indicó que le causa extrañeza que no haya habido una denuncia en su momento.

En tanto, el comunicador, relató que efectivamente el día lunes recibió la visita de agentes de la policía capitalina para notificarle sobre la denuncia, y además señaló que el pasado viernes se hizo la petición a su empresa y a él para que se bajarán los videos de la entrevista, por lo que sin ningún problema lo hicieron.

“En Imagen solicitaron bajar los videos y links de todos los videos donde sale Charly, se bajaron el pasado viernes por petición de las autoridades”

Finalmente, Infante mencionó que a partir del día de mañana iniciará su defensa en los juzgados de la Ciudad de México a partir de las 10:30 de la mañana.

“Si tengo algo que pagar ante las autoridades o ante ella, por haber hecho mi trabajo, pues lo asumiré... comienza mi defensa legal a las 10:30 am en los juzgados de la Ciudad de México”