$!Inicia Andy Rodríguez su carrera en la música

“Estoy contento de hacer lo que más me gusta, cantar y de llevar alegrías a las personas y buscar la manera de posicionarme en un lugar privilegiado en la industria musical”, comentó Andy.

Este sueño, que ahora es una realidad, comenzó por tener la inspiración por el Grupo Alta Consigna y por el cantante sinaloense Ariel Camacho, pero asegura que siempre le gustó cantar, comenzando a tocar la guitarra y a componer canciones, luego formó Grupo Los mal Portados, que solamente duraron dos años llevando su música a fiestas privadas.

Sin embargo, no quiso parar ahí y optó por llevar su música a la línea fronteriza, entre Tijuana y Estados Unidos, con la ilusión de que algún productor de discos o cazatalentos lo viera y escuchara, por fortuna, llegó la oportunidad y como dice Andy “sí existen personas buenas”, llega Juan Brenes a proponerle a trabajar juntos para grabar un disco.

“De tanto ir y venir a la ciudad de Tijuana, siempre me tocaba ver a Andy Rodríguez tocar su guitarra y cantar, me llamó mucho la atención, me acerqué y le propuse trabajar juntos, que al principio desconfió, le dejé mi tarjeta y ahora es parte de mi cartera de cantantes de Studio de Grabación Brenes Records”, comentó Juan Brenes, director de la disquera.