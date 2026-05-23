Inicia Carín León su ‘Tour Norteamérica 2026’

Con una producción de gran formato, una escenografía inspirada en Sonora y un repertorio de más de 30 canciones, el artista ofreció un show de dos horas y media ante miles de asistentes. El arranque de la gira ocurre además a pocos días del lanzamiento de Muda, álbum que ya logró posicionarse entre los debuts globales más escuchados en Spotify.

El espectáculo también marcó el inicio de una nueva etapa para el intérprete, quien continúa consolidando su presencia en la escena internacional de la música mexicana.

La gira Tour Norteamérica 2026 de Carín León comenzó con un concierto con boletos agotados en el Payne Arena de Hidalgo, Texas, donde el cantante presentó un recorrido por sus mayores éxitos, invitados especiales y temas de su nuevo álbum titulado Muda .

El concierto inaugural se realizó en el Payne Arena de Hidalgo, Texas, recinto que registró lleno total para la primera fecha de la gira. Desde el inicio del espectáculo, la producción buscó trasladar al público al entorno sonorense que ha influido en la carrera musical de Carín León, señala elimparcial.com

La propuesta visual incluyó dos escenarios: uno principal y otro ambientado como una cantina. A esto se sumó un despliegue técnico compuesto por 138 bocinas, una megapantalla de 335 metros cuadrados y un equipo de producción de 48 toneladas.

El cantante abrió la noche con A través del vaso, uno de los temas que marcó el inicio de su popularidad dentro del regional mexicano y que fue recibido con una reacción inmediata del público.

Durante el concierto, Carín León compartió escenario con figuras relacionadas con la música regional y la composición. Entre los invitados estuvieron Edgar Barrera, Bobby Pulido y Óscar Iván Treviño.

El repertorio incluyó éxitos conocidos por sus seguidores, entre ellos Primera Cita, Cuando la vida sea trago, Te lo agradezco, El Amor de mi Herida, Según quién y Aviso Importante.

Además, el cantante aprovechó el inicio de la gira para interpretar canciones de Muda, su nuevo material discográfico. Entre los temas incluidos estuvieron Ruca, La Buena, Desde que te tengo y En La Misma Cama.

Uno de los elementos que llamó la atención fue la presencia de 27 músicos en vivo sobre el escenario, una alineación que reforzó el formato musical del espectáculo.

La gira también funciona como plataforma de presentación para Muda, el nuevo álbum de estudio del cantante. El proyecto ha sido descrito como uno de los trabajos más variados de su trayectoria, debido a la mezcla de sonidos y conceptos que explora.

De acuerdo con la información compartida alrededor del lanzamiento, el disco desarrolla la idea de la transformación personal y artística. El concepto de “mudar de piel” aparece como uno de los ejes centrales de esta producción.

El álbum también consiguió resultados importantes en plataformas digitales tras su estreno. Muda debutó en el puesto número seis de los listados Top Debut Albums Global y Top Debut Albums USA de Spotify.

Las próximas fechas anunciadas son:

-Laredo, Texas: 22 de mayo

-Kansas City, Missouri: 28 de mayo

-Tulsa, Oklahoma: 29 de mayo

-Dallas, Texas: 30 de mayo

-Houston, Texas: 31 de mayo