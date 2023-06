Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran reconocidos nombres como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Programa 17 de noviembre

Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and the Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Roosevelt, Sampa the Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra y Yard Act.

Programa 18 de noviembre

Blur, The Black Keys, Thirty seconds to mars, Alice Ivy, Atarashi Gakko!, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black y Tessa Violet.

Programa 19 de noviembre

The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Grace Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad, Zhu

Precios

En este nueva edición, el evento tendrá lugar en los distintos escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

La preventa de los boletos para los tres días de festival estarán disponibles a partir del 9 de junio a las 14:00 horas ene Citibanamex. El 10 de junio comenzará la venta general tanto en la taquilla del Palacio de los Deportes como a través de la plataforma Ticketmaster.