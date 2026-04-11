Inicia el ‘Festival de Coachella 2026’ encabezado por Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber debutan como headliners en el desierto, con sus carreras en un punto claro de inflexión: Carpenter, convertida en una de las popstars de referencia de su generación tras lanzar Short N’ Sweet y Man’s Best Friend y Bieber, en su esperado gran regreso frente al público de masas.

Coachella está de regreso, el Empire Polo Club de Indio, California, volverá a vibrar los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, prometiendo ser una de las ediciones más explosivas de la historia.

Seis jornadas explosivas que, si no tiene la suerte o el presupuesto de 800 dólares, costo de las entradas con miras a subir, podrán seguirlo desde casa a través del canal oficial de Coachella, detalla abcnoticias.mx

La figura central de este momento es Karol G, quien hará historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el festival como headliner.

La colombiana será la encargada de cerrar los domingos 12 y 19 de abril de 2026 en Indio, un logro que confirma su impacto internacional y el posicionamiento del reguetón y el pop latino en los escenarios más importantes del mundo.

Este hito marca un antes y un después para la representación latina en Coachella, un festival que durante años fue dominado principalmente por artistas anglosajones.

Ahora, la presencia de Karol G en el cierre del evento simboliza una transformación cultural en la que los sonidos latinos no solo forman parte del cartel, sino que lideran los momentos más importantes.