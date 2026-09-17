$!Inicia El Recodo su gira por Europa, ya está en Roma

Todavía falta poco más de un año para su 90 aniversario, pero Banda El Recodo de Cruz Lizárraga ha comenzado a festejarlo. El máximo referente de banda sinaloense arrancará este 18 de septiembre su décima gira por Europa, mientras transcurre paralelamente su exposición en el Museo del Grammy. “Mi padre, Don Cruz Lizárraga, prometió que la música de banda llegaría a los cinco continentes y así ha sido desde la primera vez que Banda El Recodo cruzó el Atlántico en 1995”, dijo Poncho Lizárraga, líder de la agrupación, a Billboard Español. “El año pasado también estuvimos en Ámsterdam, pero mucha gente se quedó afuera, así que quisimos regresar. A Madrid vamos siempre porque es una ciudad que nos da su cariño siempre”, continúa. “Nunca olvidaremos cuando la Plaza Mayor se llenó completamente en el 2024”.

“Roma nos recibió como se debe. Hoy llegamos y aprovechamos para salir a recorrer un poquito esta increíble ciudad... pero mañana toca lo mejor: ¡hacer sonar la música de México aquí en Roma!. Nos vemos mañana, familia. ¡Vamos con todo!”, escribió la banda. Lizárraga ha continuado con el legado de su padre, quien murió justo cuando la banda llegaba a Europa por primera vez hace tres décadas, detalla billboard.com “Siempre nos ha gustado celebrar en grande el legado de mi padre. Es por eso que quisimos iniciar en Europa, trayendo la música mexicana de la cual estamos muy orgullosos y comprometidos en seguir mostrándola al mundo”. La historia de la agrupación comenzó en el poblado de El Recodo, Sinaloa como una banda instrumental de viento, es decir, solo tocando melodías típicas del lugar.