Inicia La Casa de los Famosos; Fede Vigevani debuta como el primer infiltrado

La gala de estreno de La Casa de los Famosos México inició con la participación de 18 habitantes que permanecerán aislados durante 10 semanas, compitiendo por el gran premio de 4 millones de pesos.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de abrir la pregala del reality, dando la bienvenida al público y anunció la distribución inicial de participantes en tres habitaciones temáticas Ibiza, Tulum y Malibú.

En la Habitación Ibiza quedaron Aldo Rendón estilista de celebridades y primer nominado de la temporada, el influencer Ese Pérez, la actriz Cynthia Klitbo, la presentadora Yanet García, el actor Ernesto Laguardia y el influencer Luis Chaparro.

En la Habitación Tulum están las influencer Karina Torres y Brianda Deyanara, el comentarista deportivo Memo Schutz, la actriz Arantza Ruiz, la cantante Mariana Ochoa y el actor Moisés Peñaloza

Y en la Habitación Malibú quedaron el influencer Masad Al-Tamimi, las actrices Gema Garoa, Ximena Herrera y Flor Vigna, así como el cantante Yahir Othón, además Fede Vigevani, anunciado como el “habitante infiltrado” por el público.

En el inicio de la nueva temporada se confirmaron nuevas dinámicas buscarán modificar la convivencia entre los habitantes desde los primeros días del programa.

Como infiltrado, Fede no buscará ganar la competencia y su permanencia dependerá de cumplir las misiones que el público le ponga a través de una votación en el canal de WhatsApp de La Casa de Los Famosos México, sin que los demás habitantes descubran su verdadero papel dentro de la casa.

“No compites como el resto de los habitantes”, fue el mensaje que recibió Vigevani al ingresar al reality, como una de las principales novedades de esta temporada, que es la participación directa de la audiencia en el desarrollo del juego, mediante el canal oficial de WhatsApp del programa.

Para la primera misión, la producción presentó tres alternativas: esconder el papel de baño, ocultar los sartenes y esconder el café.

La votación favoreció la primera opción, por lo que Fede Vigevani deberá desaparecer el papel de baño sin despertar sospechas entre sus compañeros. Aunque parece una tarea sencilla, representa el primer reto para mantener su identidad como infiltrado en secreto.

La dinámica convierte al público en un jugador más dentro del reality, ya que cada decisión podrá modificar la convivencia y generar situaciones inesperadas entre los habitantes.

A diferencia de los otros concursantes, Fede Vigevani no acumulará votos de nominación ni participará en la competencia bajo las reglas habituales del programa.

Su desafío consiste en ejecutar correctamente las misiones enviadas desde el exterior mientras mantiene la confianza del resto del grupo. Si sus compañeros descubren que actúa como infiltrado, su papel dentro del reality podría cambiar radicalmente.

La producción no ha revelado cuántas tareas recibirá durante la temporada ni con qué frecuencia llegarán las instrucciones del público, lo que añade un elemento de incertidumbre al formato.

Y en menos de un día de haber arrancado el reality, ya hay un nominado: Aldo Rendón.

La dinámica de las llamadas fueron las que hicieron decidir al primer nominado de la temporada.

La encargada de decidir al primer nominado fue Arantza Ruiz y tras las instrucciones de Wendy Guevara, tuvo que elegir al primer nominado de la temporada.

Arantza dudó en elegirlo, pero decidió elegirlo ante el enojo visible de Aldo, dejando a todos impactados.