Inicia la cuenta regresiva para que Chayanne ‘ponga a bailar’ a Mazatlán

Mazatlán se prepara para recibir uno de los espectáculos musicales más esperados del año con la presentación del cantante puertorriqueño Chayanne, quien traerá al puerto su gira ‘Bailemos Otra Vez’, el próximo 2 de mayo en el Estadio El Encanto.

Durante rueda de prensa, el director de Pacífico Fondo Empresarial, Luis Roberto Ontiveros Zaragoza, dio a conocer de este espectáculo, el cual forma parte de una exitosa gira que ha recorrido decenas de ciudades del país.

Ontiveros Zaragoza, señaló la importancia de que Mazatlán forme parte de una gira que ha sido recibida con gran respuesta del público en distintas regiones de México, la cual contempla 50 conciertos de los cuales ya se han realizado más de 45, por lo que la presentación en Mazatlán será la número 48, siendo una de las que concluirán este tour en territorio mexicano.

“Estamos muy contentos de poder traer este evento a Mazatlán, un concierto de una estrella de fama mundial, uno de los artistas latinos más importantes en la historia de la música, de quien es un deleite ver en sus conciertos a abuelas, mamás y ahora también a las hijas disfrutando del espectáculo”, dijo Ontiveros Zaragoza.

“Además, esta será una de sus últimas presentaciones en el país, por lo que en occidente prácticamente será la última oportunidad que la gente tendrá para ver a este astro de la música porque después de Mazatlán, la gira continúa en Ciudad de México y Querétaro”.

El empresario destacó que el intérprete puertorriqueño es considerado una de las figuras más importantes de la música latina con una trayectoria que ha trascendido generaciones y que continúa convocando a un público de distintas edades.

Asimismo, expresó que además de la trayectoria musical, Chayanne cuenta con un carisma y energía que lo caracteriza sobre el escenario, cualidades que han contribuido a consolidarlo como uno de los artistas más queridos del público latino.

Ontiveros Zaragoza resaltó que el evento tendrá lugar en el Estadio El Encanto, recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 25 mil asistentes, donde ya se registró un buen arranque en la venta de boletos, aunque se espera reforzar la promoción para lograr una asistencia total.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la realización de este tipo de eventos forma parte de una estrategia para fortalecer la proyección turística del estado.

Sosa Osuna señaló que la llegada de espectáculos de talla internacional no solo viene a ampliar la oferta de entretenimiento para los habitantes del puerto, sino que además impulsa la llegada de visitantes provenientes de otras ciudades y estados.

“Para la Secretaría de Turismo es muy importante seguir impulsando eventos que fortalezcan la proyección de nuestros destinos y que al mismo tiempo generen beneficios económicos para la comunidad”, declaró Sosa Osuna

“Este concierto es una gran oportunidad para recibir visitantes y turistas, no solo para las y los mazatlecos, sino también de ciudades cercanas como Culiacán, Durango, Nayarit y Chihuahua”.

De acuerdo con estimaciones presentadas durante la conferencia, se espera una asistencia cercana a las 25 mil personas, lo que podría generar un derrame económico aproximada de 12 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y de servicios turísticos.

La titular de la Sectur también señaló que Mazatlán ha demostrado su capacidad para albergar espectáculos de gran convocatoria, lo cual quedó evidenciado durante la reciente edición del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, donde la cartelera artística reunió a miles de asistentes.

De esta forma, el concierto de Chayanne en Mazatlán se perfila como uno de los espectáculos musicales más relevantes del año en el puerto, con la expectativa de reunir a miles de asistentes y generar un impacto positivo en la actividad turística y economía de la región.

Los boletos ya se encuentran disponibles en línea a través de la plataforma Boletomóvil y en un punto de venta físico en Plaza Acaya, así como también se analiza habilitar otro punto de venta en Galerías Mazatlán en los próximos días para facilitar la compra.

Se informó que los precios estarán rondando desde los 800 en la localidad más económica, hasta los 4 mil 900 pesos en zonas de mayor costo antes de impuestos, buscando ofrecer opciones accesibles para distintos públicos.