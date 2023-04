MAZATLÁN._Con la presencia de los mejores Djs del país, juegos playeros y un sin fin de actividades imperdibles para la mejor Semana Santa en Mazatlán, fue inaugurado en la playa Sábalo-Cerritos el Sunset Paradise 2023, en su onceava edición.

La inauguración estuvo a cargo de los organizadores, encabezados por Jorge Lizárraga, director del Grupo Eleva, acompañados por el alcalde Édgar González Zataráin, quien destacó la importancia que este evento que cumple ya 12 años, aunque es la onceava edición porque el 2020 fue suspendido por pandemia, siempre garantizando un espacio seguro de diversión a locales y visitantes.

Destacó que el Sunset Paradise es el evento de playa del año, que da un espacio a 5 mil personas, que pueden escuchar la música electrónica que les gusta y pasársela bien, sin necesidad de estar en la calle.

“Prácticamente la fiesta ya empezó en Mazatlán la fiesta de Semana Santa con el Sunset Paradise, con esta corte de listón, donde formalmente ya se inaugura este espacio lo es que la festividad que se apertura todos los días de 14:00 horas a 23:00 horas y que es un espacio para que los jóvenes y los no tan jóvenes pueden venir a divertirse, que ya son 12 años de la edición número 11 de este evento que es ya es una referencia y que a mí me da mucho gusto porque mucha gente que a veces se iba a la calle a tomar andar con la música, con la Banda, pues hoy tiene un espacio donde estar tranquilos, un espacio cuidado, un espacio donde pueden disfrutar, donde hay baños, dónde hay servicios, donde hay alimentos; un espacio que la verdad se puede disfrutar” expresó.

El presidente municipal felicitó a los organizadores porque indicó, no es fácil sostener este tipo de eventos, que requieren mucha inversión.

Por su parte, Jorge Lizárraga, expresó que durante estos cuatro días de fiesta de playa -del 05 al 08 de abril- se busca darle la mejor experiencia a los asistentes.

Refirió que en los últimos 12 años se ha evolucionado en transmitir una experiencia diferente a lo que ofrece Mazatlán en Semana Santa, en medio de diversión y un gran ambiente.

“Para toda la gente de Mazatlán, toda la gente que nos visita, los invitamos a Sunset Paradise, pues como saben Sunset es un lugar ubicado a la orilla de la playa, donde nuestra intención es darles un espacio con toda la seguridad, con todos los servicios como son, alimentos, bebidas, eventos, baños y por supuesto, la música de los mejores DJ del país, en una fiesta que puedan disfrutar esta semana Santa 2023” expresó.

En el tradicional corte del listón, estuvieron además Everardo Velarde, Moisés Vega, Elías Velarde, Guillermo Orrante y Alex Astorga.

La fiesta arrancó este miércoles con la presencia de Mr. Pig, uno de los mejores DJ del mundo.

El evento de playa se lleva a cabo por Playa Cerritos, a un costado de la Torre 360 (Avenido Sábalo Cerritos) y permanecerá hasta el sábado 08 de abril, de 14:00 a 22:00 horas.

Este jueves estará la Influencer, estrella de Acapulco Shore, Karime de Acashore.

El cover

La pulsera de acceso es de 500 Pesos, pero llevando un brazalete morado, que puedes adquirir el equipo de Relaciones Públicas del Sunset Paradise, y patrocinadores, pues son totalmente gratuitos, hay un descuento de 250 pesos, es decir, del 50 por ciento.

Sin embargo, hay una pulsera VIP con un costo de 1,200 pesos, con el beneficio de acceso diario, fila especial para Vip, cortesía de bebidas de bienvenida y un 50 % descuento en antros como La Consentida, Prive y Terraza Valentinos.

¿Quiénes se presentan?

Daniel Bautista hermano de Mario Bautista, el mexicano que la está rompiendo en la música electrónica. Mejor conocido como Mr. Pig, Bautista está en el top de los 100 mejores DJs del mundo.. fue uno de los tres mexicanos que actuaron en el festival de música electrónica más importante del mundo, Tomorrowland.

Mau Moctezuma

Mau Moctezuma, en un joven Dj y productor, que con tal solo 20 años de edad, ya ha compartido el escenario con figuras de talla internacional como Dash Berlin. Su talento, lo ha llevado a presentarse en los mejores clubes de la Ciudad de México como Mono, Rhodesia y Walther . Su trabajo lo ha llevado a participar como Dj en festivales de música electrónica a nivel nacional e internacional como: Beyond wonderland 2017, Life in color, EDC, Unite by tomorrowland, entre otros y ha compartido escenario con grandes figuras de la música como Showtek, Dash Berlin, Klingande, Claptone, Plastic Plates, por destacar algunos.

Los Dutis

Dúo de Djs productores originarios de Monterrey Nuevo León conformado por Gio y Duy, reconocidos por haber creado el género híbrido al cual llaman ¨HARDUTI¨ conformado por hard, trap, moombahton y cumbia.

Pablito Mix

Ha participado en festivales como el Red Bull Music Academy en la ciudad de Nueva York, y en el festival Vive Latino, el cuál es considerado el más grande de Latinoamérica. Asimismo, ha compartido escenario con DJs internacionales de la talla de DIPLO y DJ Snake.

A colaborado en varios remixes importantes con muchos artistas del genero así abriendo sus conciertos como a J Balvin, Maluma, Don omar, baby rasta & gringo, plan b, arcangel, j alvarez, jowell & randy, entre otros mas.

Karime Pindter Acashore

Karime Pindter es una empresaria, conductora e infuencer que logró una gran fama y popularidad luego de ser una de las participantes del programa “Acapulco Shore” de MTV.

Djs que alternan:

Fernando Lugo

Dj sing

Dj sirius

Dj sylvestre

Christian Torres

Dj zamora

Dj Zavala

Dj Jazcardón

Leo Franco

Burquiza