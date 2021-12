El contenido fue revelador y sorpresivo, incluso para muchos, fue difícil terminar de leer estos textos.

En el 2018 la Banda MS sorprendió con la versión especial del tema Noche de paz, una canción tradicional con una adaptación e interpretación diferente.

Con el afán de dar un toque distintivo se incluyó dentro de la canción una frase que es un mensaje de amor y paz para la humanidad.

En la voz de Oswaldo Silvas, el texto dice: “De corazón deseamos que estas fechas, está época y todos los días estén llenos de amor, de paz, de felicidad y de unión familiar; te deseamos Banda MS...”.

En 2019 salió Alrededor del Árbol de Navidad (Rocking around the Christmas Tree), una canción que tiene muy pocas versiones en español y que adquiere vigencia gracias a esta adaptación.

El 2020 Navidad rock puso a bailar a sus seguidores en los festejos decembrinos y ahora en el 2021 la Banda MS de Sergio Lizárraga presenta Paseo en trineo.



Más sobre Banda MS

La Banda MS de Sergio Lizárraga surgió en 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. Está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género.

Spotify la señala como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020.

El más reciente álbum de la MS se titula El trabajo es la suerte y contiene el éxito Cerrando ciclos.

Ha logrado posicionar de manera consecutiva 20 temas en el primer lugar de popularidad radial: El mechón, Mi razón de ser, Hermosa experiencia, No me pidas perdón, Háblame de ti, A lo mejor, Piénsalo, Sólo con verte, Me vas a extrañar, Tengo que colgar, Es tuyo mi amor, Las cosas no se hacen así y El color de tus ojos, Tu postura, Mejor me alejo y Por siempre mi amor, Por mí no te detengas, No elegí conocerte, Cerrando ciclos y La casita.