Inicia la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’

Este domingo, después de dos años de espera, los fanáticos por fin pudieron comenzar a ver la tercera temporada de La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos que tiene lugar 200 años antes de los sucesos ocurridos en la exitosa serie estrenada en 2011.

En HBO Max ya está disponible el primero de los ocho capítulos que tendrá esta nueva entrega, la cual contará con episodios estrenados semanalmente en esta plataforma, cada domingo.

Como ocurre con aquellas series de las que debemos esperar varios meses, e incluso años, para conocer cómo continúa la historia, lo primero que hay que hacer es recordar cómo quedó el tablero al final de la temporada anterior.

En el caso de La casa del dragón, la segunda temporada se introdujo en las batallas y tácticas que cada uno de los hermanos Targaryen están llevando a cabo para poder quedarse con la corona.

En el octavo y último episodio ocurrió la estrategia que dejó todo planeado para la “Danza de los Dragones”, la pelea por el Trono de Hierro entre los mismos Targaryen.

Se trata del encuentro secreto entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, quienes se reunieron en Rocadragón para conversar sobre una forma pacífica para que la princesa pudiera tomarse Desembarco del Rey.

Las condiciones de Alicent eran poder abandonar la ciudad junto a Helaena y su nieta, mientras las exigencias de Rhaenyra consistían en que todos sus enemigos debían rendirse y arrodillarse ante ella, incluido el rey Aegon y su hermano Aemond.

Por su parte, Aegon II quedó gravemente herido tras la batalla de Reposo del Grajo y huyó junto a Larys Strong para ponerse a salvo lejos de Desembarco del Rey. Mientras tanto, Aemond se mantenía invicto gracias a Vhagar, el dragón más grande y poderoso de Poniente.