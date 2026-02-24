Inician procedimiento contra Sergio Mayer por asistir a ‘La Casa de Los Famosos’

“Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinar; entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, declaró en el video publicado La Capital.

En un video publicado por el medio La Capital, de Guerrero, Luisa María Alcalde confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya está en un proceso de oficio contra el diputado y será esta quien determine si procede o no una sanción.

Ahora sí ya se le está armando a Sergio Mayer, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que ya iniciaron un procedimiento interno para evaluar el que haya dejado sus actividades para irse como habitante de La Casa de los Famosos .

El procedimiento podría ocasionar desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas, dependiendo de la gravedad que determine la comisión.

Para sorpresa de televidentes de La Casa de los Famosos de Telemundo, el mero día del estreno fue anunciado como habitante sorpresa el diputado Sergio Mayer. Se confirmó que ese mismo día, el 18 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por Mayer para integrarse a la nueva temporada del reality.

Aunque se le cuestionó por dejar sus funciones en medio de debates clave, como la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Sergio Mayer defendió su decisión.

Prácticamente justificó su participación diciendo que así estaría “desnudando” por completo su alma y mente y exponiendo sus bases, principios, ética y moral.

Y es que explica que ser parte de este tipo de programas “es un gran experimento social en donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite la tolerancia, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo de participan en él”.

Igualmente, el diputado dijo que tomó la decisión de solicitar licencia por un par de meses “teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario”.