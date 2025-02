Iniciará Grupo Firme su gira en Mazatlán el 1 de marzo

“Los rumores son ciertos, aquí les dejamos las ciudades confirmadas para nuestra gira por nuestro lindo México, compra tu boleto porque primero Dios se van a terminar. Si falta una ciudad comenta mucho para sumarla a la lista y no fallarles”, dice la descripción del video en sus redes sociales.

A pesar de que las fechas oficiales no han sido reveladas, se tiene conocimiento de que Grupo Firme comenzará su gira en Mazatlán el próximo 1 de marzo, donde ambientarán la coronación de la reina del carnaval, señaló milenio.com.

Las canciones que se podrán escuchar dentro del álbum son: Secuestro de amor, Ramón Arellano, Es verdad, Pa´nada, pa´nada, El águila blanca, Mi ex, Me gusta vivir de noche, 6 pies boca abajo, Déjate querer, Tus verdades, La gran noche, Las heladas, Porque me enamoré de ti.