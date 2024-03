El cantante mexicano Luis Miguel volvió a Argentina y esto revivió el controversial tema de la desaparición de Marcela Basteri y su prima Lorena Basteri volvió a insistir en que sigue viva.

“Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, aseguró Lorena Basteri, nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela, de acuerdo con quien.com.

Basteri señaló que incluso Luis Miguel la visita de manera constante.

Contó que actualmente la mujer señalada como la mamá del cantante, tiene complicaciones “propias de su edad”, pero aún logra reconocerla.

“Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel”.

Dijo que no piensa entrar en polémica sobre si Luis Miguel decide o no reconocerla como su mamá, pero ella cumplió con el objetivo de encontrar a la sobrina de su abuela.

“Lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación. Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. La verdad, no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”, añadió.