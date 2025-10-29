$!Inspira Karol G la nueva colección de la marca italiana Diesel

De la pasarela en el desfile de Victoria ‘s Secret a ser inspiración para la nueva colección de la marca italiana Diesel, Karol G no deja de influir en el mundo de la música y la moda.
La cantante colombiana se unió al diseñador Glen Martens, directivo de Diesel, para llevar a cabo la creación de una colección cápsula, es decir, una colección de prendas limitadas que se combinan entre sí.
Los diseños de las nueve piezas se inspiraron en el último álbum de estudio de la artista, Tropicoqueta, los cuales celebran la creatividad, la identidad y el poder de expresarse a través de lo que llevas puesto.
“Latina Foreva es más que una frase, representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo”, mencionó la marca vía Instagram.
En cuanto a la colección, hay que preparar cartera, porque esta se compone por una chamarra motera en 10 mil 390 pesos, gorra en 3 mil 690 pesos, camiseta con estampado 2 mil 490 pesos, shorts en 5 mil 790 pesos, vestido tipo polo en 13 mil 690 pesos, tanga de bikini 2 mil 190 pesos, traje de baño a 4 mil 690 pesos, y un top de bikini en 2 mil 490 pesos mexicanos, detalló elimparcial.com
La colección cápsula está inspirada en la portada y los gráficos del álbum Tropicoqueta, y presenta una selección de prendas ‘reddy to wear’, denim, trajes de baño y accesorios”, menciona la descripción de la colección.
Las prendas se pueden ordenar a través del sitio web oficial de Diesel, con opción de tallas que van desde la XS hasta las XL.
Su paso por las pasarelas
Recientemente, la intérprete de Mañana será bonito, participó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, evento que volvió a brillar con una edición llena de música, moda y diversidad, pero esta vez con un momento histórico, en el que la cantante Karol G se convirtió en la primera artista latina en presentarse en el icónico desfile de la marca, celebrado el 15 de octubre en Nueva York.
El evento se transmitió a nivel global por Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca. Entre las artistas invitadas estuvieron Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y, por primera vez, una cantante latina: Karol G, quien fue una de las grandes protagonistas de la noche.
Karol G abrió su presentación con “Ivvony Bonita”, tema de su más reciente álbum. Mientras su voz llenaba el recinto, varias modelos desfilaron por la pasarela luciendo lencería roja, entre ellas la actriz Barbie Ferreira, conocida por su papel en la serie Euphoria.