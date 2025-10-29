$!Inspira Karol G la nueva colección de la marca italiana Diesel

De la pasarela en el desfile de Victoria ‘s Secret a ser inspiración para la nueva colección de la marca italiana Diesel, Karol G no deja de influir en el mundo de la música y la moda. La cantante colombiana se unió al diseñador Glen Martens, directivo de Diesel, para llevar a cabo la creación de una colección cápsula, es decir, una colección de prendas limitadas que se combinan entre sí. Los diseños de las nueve piezas se inspiraron en el último álbum de estudio de la artista, Tropicoqueta, los cuales celebran la creatividad, la identidad y el poder de expresarse a través de lo que llevas puesto.

“Latina Foreva es más que una frase, representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo”, mencionó la marca vía Instagram. En cuanto a la colección, hay que preparar cartera, porque esta se compone por una chamarra motera en 10 mil 390 pesos, gorra en 3 mil 690 pesos, camiseta con estampado 2 mil 490 pesos, shorts en 5 mil 790 pesos, vestido tipo polo en 13 mil 690 pesos, tanga de bikini 2 mil 190 pesos, traje de baño a 4 mil 690 pesos, y un top de bikini en 2 mil 490 pesos mexicanos, detalló elimparcial.com