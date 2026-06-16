Integran a Guillermo del Toro a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

La Junta de Gobernadores desempeña un papel clave en la Academia, ya que, según la institución, se encarga de definir la visión estratégica, preservar la estabilidad financiera y velar por el cumplimiento de su misión.

Esta elección marca la primera vez que el director, ganador de tres premios Óscar, ocupa este puesto estratégico dentro de la organización.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha sido seleccionado como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, sumándose a la rama de directores para el periodo 2026-2027.

Además de Del Toro, se incorporan figuras como David Leitch, reconocido por la saga John Wick e impulsor de la nueva categoría de acrobacias, que debutará en los premios en 2027, señala infobae.com

La lista de nuevos integrantes incluye a profesionales de distintas especialidades del cine. Se suman nombres como Michael Goi en la rama de directores de fotografía, Anne Goursaud como editora de cine, y Patricia Dehaney, representante de maquilladores y peluqueros. El compositor Kris Bowers también se integra como parte de la rama de música.

Entre quienes regresan tras una pausa, la Academia anunció la reincorporación de la productora Bonnie Arnold (animación), Bernard Telsey (directores de casting), el director Roger Ross Williams (documentales), Bob Rogers (cortometrajes) y Paul Debevec (efectos visuales).

La renovación de mandatos alcanzó a figuras como Lou Diamond Phillip en la rama de actores, Jinko Gotoh en animación, Daniel Orlandi en diseño de vestuario, Hannah Minghella en el sector ejecutivo y Dana Stevens en guionistas, quienes continúan con un nuevo periodo en el organismo.

La Academia de Hollywood está conformada por 19 ramas, cada una representada por tres gobernadores. Cada miembro puede ejercer hasta dos mandatos de tres años, consecutivos o no, y debe tomar una pausa de dos años antes de aspirar a dos periodos adicionales, con un límite vitalicio de 12 años en el cargo.

El ingreso de Guillermo del Toro a la Junta destaca el peso del cine latinoamericano en la industria estadounidense y su reconocimiento en las estructuras de decisión de la Academia.

Esta noticia responde a la pregunta sobre la representación de cineastas mexicanos en los órganos directivos de Hollywood: Guillermo del Toro se suma por primera vez a la Junta de Gobernadores, ampliando la presencia latina en el máximo órgano estratégico de la Academia.