Intenta Tom Holland invitar a cenar al futbolista Erling Haaland, pero este lo ignora

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , Tom Holland relató que conoció a Erling Haaland en una zona VIP del Gran Premio de Mónaco, celebrado a principios de junio, señala elimparcial.com

Días más tarde, el delantero del Manchester City explicó la razón por la que decidió no contestar el mensaje, dando una versión que sorprendió tanto a seguidores del cine como del deporte.

Tom Holland, actor conocido por interpretar a Spider-Man , reveló que Erling Haaland nunca respondió una invitación que le hizo por Instagram para cenar después de coincidir durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Lo que comenzó como un intento de convivencia entre dos figuras reconocidas a nivel internacional terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales.

Tras ese breve encuentro, el actor decidió enviarle un mensaje directo por Instagram para invitarlo a cenar. Sin embargo, el delantero noruego nunca respondió.

Lejos de mostrarse molesto, Holland tomó la situación con humor y aseguró que fue una experiencia que le ayudó a mantener los pies sobre la tierra.

El actor explicó que, en ocasiones, quienes forman parte de la industria del entretenimiento pueden pensar que son ampliamente reconocidos, pero situaciones como esta demuestran que cada persona tiene intereses distintos y que la fama no siempre trasciende todos los ámbitos.

La historia no terminó con la versión del actor. Poco después, Erling Haaland habló del tema durante una participación en el programa noruego A Laget. El goleador confirmó que sí vio el mensaje enviado por Tom Holland, pero explicó que en ese momento no sabía quién era.

Según contó, no suele ver muchas películas y además tiene la costumbre de no responder mensajes de personas que no conoce a través de redes sociales.

Fue hasta que alguien de su entorno le comentó que se trataba del actor que interpreta a Spider-Man cuando comprendió quién le había escrito.Tom Holland también habló sobre la posibilidad de volver a invitar al futbolista a cenar, aunque lo hizo en tono de broma.

El actor comentó que el momento quizá no sea el más adecuado después de que la selección de Inglaterra derrotó 2-0 a Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial de 2026, un resultado que dejó fuera del torneo al equipo de Haaland.

Aunque no existe información sobre un posible encuentro entre ambos, el comentario mostró que Holland tomó toda la situación con buen humor.