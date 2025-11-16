Intentan robar en las oficinas de los comediantes de ‘La Cotorrisa’

Fue durante uno de sus podcast más reciente donde Slobotzky contó que habían entrado a su oficina para robar; destacó que en ese momento no había nadie, por lo que no hubo gran riesgo para alguien de su staff.

En su más reciente podcast, Ricardo Pérez y Slobotzky expusieron que un grupo de hombres entró a sus oficinas para querer robarse los artículos de más alto valor.

Hace unos días, Susana Zabaleta reportó en sus redes sociales que habían entrado a su casa a robar mientras ella se encontraba de vacaciones con su pareja Ricardo Pérez; ahora, los comediantes del popular contaron haber vivido una situación parecida.

“Vamos a pasar al siguiente tema, Ricardo, que esto ya es un poco más delicado y nos ponemos más solemnes. El día de ayer nos asaltaron la oficina. Afortunadamente, no había nadie”, comenzó contando Slobotzky y Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta, comentó: “Fue un robo frustrado”

Luego de esto, los comediantes elogiaron el rápido actuar de las autoridades de Naucalpan, comentando que hicieron una llamada para alertar por la situación y en dos minutos ya estaba una patrulla con ellos.

El dúo de comediantes mexicano expusieron una grabación en la que se puede ver al grupo de ladrones recorriendo la gala de premiación. Los videos muestran como los hombres cargan consigo herramienta especializada para romper puertas y cualquier cerrojo que pudiera resguardar su botín.

Tal como lo adelantó la banda, los hombres no pudieron llevarse a casa nada de valor, pues se les alertó que la policía estaba en camino a través de un intercomunicador.

”Estamos cagados de risa porque afortunadamente Lalo, Rorri, la policía de Naucalpan se súper rifaron y pudieron frustrar el robo y lograron soltar todo a tiempo, pero ya iban con mi compu, no mam...”, agregó Ricardo Pérez.