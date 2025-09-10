Internan por neumonía a Julio Preciado en hospital de Mazatlán; este lunes lo esperan en CdMx en el Grito

El cantante del regional mexicano Julio Preciado informó mediante sus redes sociales que se encontraba internado en un hospital de Mazatlán por “neumonía leve”. Preciado subió su fotografía a las 14:28 horas, donde envía un saludo a sus contactos desde el hospital y publicó en sus demás cuentas de redes sociales un texto donde explica el motivo del ingreso al hospital.

En una de sus publicaciones, el cantante espera salir con buena salud dentro de tres días.

Desde el hospital donde se encuentra internado, informó a través de su cuenta de Instagram, que ingresó debido a una neumonía leve “derivada del exceso de trabajo”, según publicó el cantante. Además, aclaró que “no hay nada de qué preocuparse” y agradeció a los doctores Ramón Avilez y Paúl Vázquez la atención que le brindaron, así como todo su apoyo. “A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”. Y finalmente, el intérprete se despide de sus fans.

Lo esperan en Ciudad de México para cantar en las Fiestas Patrias El músico sinaloense, que ha sido voz de importantes agrupaciones como La Banda El Recodo y la propia Arrolladora, es uno de los principales referentes de la música regional mexicana, por lo que este 15 de septiembre se espera que sí se presente en el concierto gratuito que se realizará en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México con motivo de las fiestas patrias, tal y como lo habían publicado en la cuenta de X de la mencionada Alcaldía. Hasta el momento, no se ha anunciado cambio alguno sobre su presentación ni en las redes sociales del cantante ni por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.