Interpreta Demián Alcázar a ‘El Mochaorejas’ en nueva serie para ViX

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en cine y televisión, Alcázar ha interpretado personajes complejos y oscuros a lo largo de su carrera. Ahora, con El Mochaorejas , el actor mexicano se enfrenta a uno de los roles más desafiantes de su filmografía reciente.

El reconocido actor Damián Alcázar ha compartido detalles sobre las razones que lo llevaron a aceptar el papel protagónico en El Mochaorejas , la nueva serie original de ViX basada en hechos reales que reconstruye la historia del secuestrador Daniel Arizmendi López y el contexto social de México en los años noventa.

La serie, compuesta por ocho episodios y estrenada el pasado 23 de enero en la plataforma ViX Premium, está inspirada en la investigación periodística de Olga Wornat sobre el caso de Daniel Arizmendi, un secuestrador que aterrorizó a México en la década de los noventa con métodos extremos y violentos.

Daniel Arizmendi López, conocido popularmente como El Mochaorejas, fue condenado por secuestros y mutilaciones; actualmente cumple una sentencia en el penal del Altiplano, detalla elimparcial.com

La producción cuenta con un amplio elenco que incluye a Paulina Gaitán, Alex Perea, Ariana Saavedra y otros actores de renombre. En una entrevista, Alcázar fue enfático respecto a la calidad del guión y la forma en que fue planteado el proyecto.

El actor explicó que la historia no se limita a retratar violencia, sino que ofrece una narrativa estrictamente documentada que evita caer en melodrama o sensacionalismo, algo que valoró profundamente.

“El guión está perfectamente, muy bien escrito. No hay nada de apología al crimen, no hay nada lacrimógeno, no es ningún melodrama”.

Esta cita resume el principal motivador del actor para involucrarse en la producción: un enfoque serio y responsable sobre un episodio oscuro de la historia reciente del país.

Además de la calidad narrativa, Damián Alcázar señaló que el contexto histórico de la historia fue otra razón para aceptar el reto.

“Habla del México que empezó a oscurecerse unos años antes y que todavía no nos quitamos de encima esa terrible capa oscura y violenta”.

Con estas palabras, el actor subrayó que la serie no solo recrea hechos reales, sino que también reflexiona sobre las condiciones sociales que permitieron el surgimiento de personajes como Arizmendi. Esto, según Alcázar, aporta una dimensión adicional al drama y al mismo tiempo sirve para comprender una parte de la historia del país que muchos han tratado de olvidar.

Damián Alcázar también destacó el arduo trabajo de documentación que realizó para interpretar el personaje de Daniel Arizmendi. Para dar vida a una figura tan compleja, el actor se sumergió en las crónicas periodísticas de la época y analizó con detalle los hechos que definieron la trayectoria criminal del personaje.

Este enfoque de investigación, según él, le permitió construir una actuación más profunda y fiel al contexto de los hechos, en lugar de recurrir a estereotipos o simplificaciones.

Damián Alcázar es ampliamente reconocido por sus papeles intensos y diversos en el cine mexicano —desde La ley de Herodes hasta El Infierno y Satanás— y con El Mochaorejas reafirma su interés por proyectos que, además de ser artísticos, tienen impacto social o histórico.

La serie se ha posicionado como uno de los proyectos más comentados de ViX, y su lanzamiento al mercado internacional, incluyendo España, refleja el interés global por la producción.

El Mochaorejas ha generado conversación tanto por su temática como por la forma en que aborda un periodo sensible de la historia nacional. Desde su estreno en ViX, la serie ha cruzado fronteras y ha reforzado el posicionamiento de producciones latinoamericanas en plataformas de streaming globales.