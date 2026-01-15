$!Interpretará Belinda a la emperatriz ‘Carlota’ en una nueva serie en España

Hace algunos meses, Belinda confirmó que dejaría temporalmente México para integrarse a un ambicioso proyecto internacional que la tiene especialmente ilusionada y que representa un nuevo paso en su carrera. La cantante y actriz fue elegida para dar vida a la emperatriz Carlota en la serie biográfica, un papel histórico que supone un importante reto interpretativo y marca su regreso a producciones de alto perfil fuera del país. El proyecto Carlota llega en un momento clave para Belinda , quien aún celebra el éxito de su más reciente álbum, Indómita, y su destacada participación en la pantalla chica y el teatro en Mentiras.

La artista se dirigió a sus fans para despedirse de México para instalarse en España: “Adiós México...Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió en sus historias de Instagram. Junto a su mensaje, la intérprete de Heterocromia” compartió una fotografía tomada desde el interior de un avión. En la imagen se aprecia una bolsa Chanel negra con un colgante de Labubu, señala quien.com

Con esta nueva etapa profesional, Belinda consolida su proyección internacional, alternando su faceta musical con retos actorales que se le presentan. Fue en agosto del año pasado cuando Belinda anunció que tendría que dejar México, país en el que ha desarrollado su carrera artística desde la infancia, para asumir el reto de dar vida a la emperatriz Carlota en una nueva serie.