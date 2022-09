“Saber que niñas y niños de piel morena como lo fui yo, se puedan ver así mismo en un héroe que comparte sus mismos rasgos, que lleva en su piel la historia de un pasado aún vivo, un héroe que lucha por los suyos, me llena de emoción. De chavito me hubiera encantado sentirme representado; eso no sucedió, pero hoy las cosas están cambiando y mi corazón Geek lo agradece. El niño que aún vive en mí sonríe al pensar en que: ‘Yo soy Batman’”; expresó Horacio García Rojas.