Interpretará Ryan Gosling a ‘Ghost Rider’ en 2028

La primera gran sorpresa en el panel de Marvel en la Comic-Con, fue la revelación del actor canadiense, Ryan Gosling, quien interpretará a Ghost Rider, en una nueva película que saldrá en los cines en el 2028.
El director de Marvel Studios, Kevin Feige compartió en el escenario del Hall H del Centro de Convenciones de San Diego, que un particular reportero de Hollywood, siempre le pregunta si es verdad que Gosling se unirá al mundo de Marvel con dicho personaje.
Incluso, el reportero, Josh Horowitz, a quien se refería, estuvo presente en la sala, y volvió a hacerle esa pregunta, para lo cual fue confirmado con la presencia de Gosling frente a unas 6 mil personas.
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Gosling interpretará a Johnny Blaze, quien anteriormente fue interpretado por Nicolas Cage, e incluso la pareja de Gosling, Eva Mendes, fue parte de la anterior entrega, señala elimparcial.com
¿Esto realmente está pasando?, okay, como saben este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo, así que Kevin, Josh Horowitz, y Hall H, si realmente vamos a hacer esto, solo hay un director que puede hacerlo”, expresó Gosling.
El director, Shawn Levy, conocido por películas como Deadpool y Wolverine, dirigirá este largometraje que llegará a la pantalla grande en el 2028.
Ghost Rider (conocida en español como Ghost Rider: El vengador fantasma) narra la historia de Johnny Blaze, un acróbata en moto que vende su alma al diablo para salvar a su padre, convirtiéndose de noche en un cazarecompensas demoníaco obligado a cumplir las órdenes del inframundo.