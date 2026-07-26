Interpretará Ryan Gosling a ‘Ghost Rider’ en 2028

La primera gran sorpresa en el panel de Marvel en la Comic-Con, fue la revelación del actor canadiense, Ryan Gosling, quien interpretará a Ghost Rider, en una nueva película que saldrá en los cines en el 2028.

El director de Marvel Studios, Kevin Feige compartió en el escenario del Hall H del Centro de Convenciones de San Diego, que un particular reportero de Hollywood, siempre le pregunta si es verdad que Gosling se unirá al mundo de Marvel con dicho personaje.

Incluso, el reportero, Josh Horowitz, a quien se refería, estuvo presente en la sala, y volvió a hacerle esa pregunta, para lo cual fue confirmado con la presencia de Gosling frente a unas 6 mil personas.