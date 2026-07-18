$!Intocable recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La agrupación de música regional mexicana Intocable fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, uno de los homenajes más importantes para artistas con impacto internacional.

La banda originaria de Zapata, Texas, durante más de tres décadas ha construido una carrera con presencia constante en la música latina, con su estilo que incorporó elementos del pop y sonidos contemporáneos sin perder sus raíces musicales.

Durante la ceremonia, Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, recordó que desde sus primeros años Intocable decidió romper con los esquemas tradicionales de la música mexicana. Explicó que el grupo apostó por una propuesta distinta en la que el acordeón interpretado por Ricky Muñoz comenzó a representar una nueva dirección para el género.

El compositor y productor Edgar Barrera señaló que la agrupación fue pionera al construir una identidad musical que fusionó el norteño con influencias del pop y otros sonidos actuales, una combinación que además reflejó la experiencia de quienes crecieron en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

Intocable fue fundada a principios de la década de 1990 por Ricky Muñoz y René Martínez. Desde entonces, la agrupación ha logrado mantenerse vigente y acumular una larga lista de reconocimientos gracias a su impacto dentro de la música latina.

Al recibir la estrella, Ricky Muñoz agradeció el reconocimiento y compartió que este logro representa el esfuerzo de muchas personas que han acompañado la historia del grupo.

El cantante expresó su gratitud a Dios, a su familia y a los integrantes de la agrupación. También dedicó el reconocimiento a los seguidores que han respaldado a Intocable durante su carrera y a los compositores que han colaborado con la banda a lo largo de los años.

Muñoz destacó que la estrella no pertenece únicamente a los músicos que actualmente forman parte del grupo, sino también a todas las personas que han contribuido a construir la historia de Intocable desde sus inicios.