Invita Bad Bunny a abuelito en su concierto, a vivir la experiencia en ‘La Casita’

Bad Bunny ha acaparado las redes sociales con sus conciertos en España como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, esto gracias a los impactantes momentos que ha compartido con algunos de sus fans.
Como ocurrió con un adulto mayor, quien se robó la atención del cantante puertorriqueño en pleno show al ser uno de los invitados especiales en ‘La Casita’ y bailar junto al resto de los asistentes.
El ‘Conejo Malo’ se presentó con éxito en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España, donde protagonizó emotivos momentos junto a sus fans.
El más reciente con una menor que estaba cerca de uno de los escenarios, pues el artista no dudó en acercase a ella para firmar su playera y dejarle un tierno mensaje: “Pórtate bien y estudia”, un gesto que conmovió a los presentes y usuarios en redes sociales, detalla elheraldo.com
Este video de Bad Bunny en su concierto en Madrid interactuando con un señor que estaba presente en la casita me acaba de dar MUCHA ternura 🥹Queda demostrado una vez más que no es una cuestión de edades, la música de este hombre llega a todo el mundo quieran aceptarlo o no!! pic.twitter.com/UCT2UUTJ1F— sofia (@badbunita)
June 4, 2026
Este video de Bad Bunny en su concierto en Madrid interactuando con un señor que estaba presente en la casita me acaba de dar MUCHA ternura 🥹Queda demostrado una vez más que no es una cuestión de edades, la música de este hombre llega a todo el mundo quieran aceptarlo o no!! pic.twitter.com/UCT2UUTJ1F
El video se hizo viral de inmediato en redes sociales, pues en éste se observa al adulto mayor bailando en primera fila en ‘La Casita’ -el tan anhelado escenario al que han sido invitadas estrellas de la música, el cine, el deporte y las redes sociales- mientras corea cada una de las canciones de Bad Bunny.
Es entonces cuando Benito, como también es llamado el cantante por sus fans, sale y se percata de la presencia del abuelito por lo que no duda en hacer una pausa en su concierto y acercarse. El hombre afirma haber llegado hasta ‘La Casita’ motivado por su nieta, algo que no sólo conmovió a los fans, también al cantante que se mostró sorprendido.
El intérprete de Ojitos lindos recibió críticas durante su gira en Madrid debido a los invitados en ‘La Casita’, pues fans cuestionaron que sólo se considerará a creadores de contenido, modelos e influencers que cumplían con estándares de belleza normativos.
Ante esto, en el concierto más reciente se pudo ver a personas de todas las edades alejados de lo que se había visto hasta ahora en la exclusiva zona, decisión que aplaudieron los asistentes.