Invita Bad Bunny a abuelito en su concierto, a vivir la experiencia en ‘La Casita’

Bad Bunny ha acaparado las redes sociales con sus conciertos en España como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, esto gracias a los impactantes momentos que ha compartido con algunos de sus fans.

Como ocurrió con un adulto mayor, quien se robó la atención del cantante puertorriqueño en pleno show al ser uno de los invitados especiales en ‘La Casita’ y bailar junto al resto de los asistentes.

El ‘Conejo Malo’ se presentó con éxito en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España, donde protagonizó emotivos momentos junto a sus fans.

El más reciente con una menor que estaba cerca de uno de los escenarios, pues el artista no dudó en acercase a ella para firmar su playera y dejarle un tierno mensaje: “Pórtate bien y estudia”, un gesto que conmovió a los presentes y usuarios en redes sociales, detalla elheraldo.com