Invita Bad Bunny a Cazzu durante su concierto en Argentina

Bad Bunny sorprendió al público con un momento cargado de nostalgia sobre el escenario durante el concierto que ofreció el sábado 14 de febrero, durante su segundo concierto en Buenos Aires, Argentina. En esta parada del Debí tirar más fotos World Tour, el artista puertorriqueño compartió escena con la cantante Cazzu, con quien en el pasado mantuvo un breve romance. De acuerdo con el portal argentino Canal 26, Bad Bunny se unió a Cazzu para revivir la magia de sus inicios al interpretar juntos Loca Remix. Por su parte, la cantante argentina también hizo vibrar al estadio Monumental de River con su tema Con otra.

“Feliz Día de San Valentín, Argentina”, expresó Bad Bunny ante un estadio repleto de fans. “Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo”, agregó el cantante y pareció tomar al pie de la letra sus propias palabras, pues durante la presentación se fundió en un cariñoso abrazo con su ahora amiga Cazzu, su invitada especial de la noche. Desde horas antes del concierto ya circulaban rumores sobre una posible invitada sorpresa: La artista apareció en el escenario con un look entre amarillo y verde limón que captó todas las miradas, señala quien.com Más tarde, en Instagram, compartió videos y fotos de su participación y en una de ellas escribió: “Gracias, Benito”. Según reportes de medios argentinos, 70 mil personas fueron testigos en el estadio del reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu.