Muchos aseguran que la letra, con un mensaje claro de superación y empoderamiento femenino, es una muestra de sororidad hacia Cazzu, la ex novia de su ex prometido, Christian Nodal.

En redes sociales, los fans no tardaron en señalar la conexión entre la canción y la situación actual de Cazzu, viendo en ella un acto de sororidad por parte de la mexicana.

La canción incluye versos que destacan la importancia de la autoestima y de no dejarse abatir por el desamor. La cantante alienta a las mujeres a no volver atrás ni responder a los intentos de reconciliación de sus ex parejas. “No le escribas, no le llames... desbloquéalo del insta, pa’ que el hijoepu.. te vea la story.” Esta actitud desafiante y liberadora ha resonado con muchas mujeres que enfrentan situaciones similares.

Con Bugatti, Belinda regresa con fuerza a los escenarios y demuestra que sigue siendo una figura influyente en la industria musical. Su capacidad para conectar con su público a través de letras que reflejan situaciones emocionales complejas ha sido una de sus grandes virtudes como artista.

La canción se ha convertido rápidamente en un “himno de sororidad” para muchas, y deja en claro que Belinda sigue siendo una voz relevante en el panorama del pop, no solo por su música, sino por los mensajes que transmite a su audiencia.