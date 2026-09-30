$!Invita el actor Andy García a los mexicanos a volver a ver su filme ‘Cristiada’

El actor Andy García dirigió un llamado al público mexicano para ver Cristiada, una película que llega al País con un propósito claro: poner en el centro un episodio fundamental de la historia, ahora en español, para que su mensaje pueda tocar -y provocar conversación- en el México actual. Durante una entrevista reciente, Andy García compartió la motivación que lo llevó a participar y el significado de llevar el relato al público. Para él, el proyecto no es solo una producción cinematográfica, sino una oportunidad de recuperar una pieza importante de la memoria colectiva.

En ese sentido, dijo: “La oportunidad de ayudar a que la película se vea ahora en español es importante y esencial”. Con motivo de la conmemoración de 100 años del inicio de la Guerra Cristera, el actor destacó que comprender el pasado es un acto de responsabilidad hacia el presente. Subrayó que la historia -cuando se conoce con atención- puede ayudar a identificar lecciones que siguen vigentes, señala elimparcial.com García señaló: “Hay que recordar y conocer la historia de un país, y de los errores que han ocurrido para evitar repetirlos”. Además, Cristiada también fue presentada por Andy García desde una perspectiva humana y profundamente personal. El actor habló sobre la relación entre fe, convicciones y libertad, y cómo esa defensa adquiere un significado particular cuando se han vivido situaciones que amenazan derechos fundamentales, así lo expresó: “Sigo con mi fe en Dios como siempre y sigo con la posición de defender la libertad absoluta.