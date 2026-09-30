$!Invita el actor Andy García a los mexicanos a volver a ver su filme ‘Cristiada’

El actor Andy García dirigió un llamado al público mexicano para ver Cristiada, una película que llega al País con un propósito claro: poner en el centro un episodio fundamental de la historia, ahora en español, para que su mensaje pueda tocar -y provocar conversación- en el México actual.
Durante una entrevista reciente, Andy García compartió la motivación que lo llevó a participar y el significado de llevar el relato al público.
Para él, el proyecto no es solo una producción cinematográfica, sino una oportunidad de recuperar una pieza importante de la memoria colectiva.
En ese sentido, dijo: “La oportunidad de ayudar a que la película se vea ahora en español es importante y esencial”.
Con motivo de la conmemoración de 100 años del inicio de la Guerra Cristera, el actor destacó que comprender el pasado es un acto de responsabilidad hacia el presente. Subrayó que la historia -cuando se conoce con atención- puede ayudar a identificar lecciones que siguen vigentes, señala elimparcial.com
García señaló: “Hay que recordar y conocer la historia de un país, y de los errores que han ocurrido para evitar repetirlos”.
Además, Cristiada también fue presentada por Andy García desde una perspectiva humana y profundamente personal. El actor habló sobre la relación entre fe, convicciones y libertad, y cómo esa defensa adquiere un significado particular cuando se han vivido situaciones que amenazan derechos fundamentales, así lo expresó:
“Sigo con mi fe en Dios como siempre y sigo con la posición de defender la libertad absoluta.
“Yo soy un exilado cubano desde el año 1961 y conozco muy bien cuando un régimen te quita esas libertades, mi Cuba natal lleva casi 70 años bajo de un régimen que a estrangulado la libertad”.
Para Andy García, por tanto, la película se relaciona con un tema que trasciende geografías y épocas: El valor de poder sostener lo que uno cree y ejercer la libertad de expresión.
En sus palabras: “La Cristiada es una historia universal. La libertad absoluta de expresión es universal”.
La cinta, destacó también, no se concibe como un relato exclusivo para un solo público. Andy García remarcó que su interés es más amplio, porque habla del tipo de dignidad que se mantiene incluso cuando el contexto es adverso.
Por ello, su invitación a todos los mexicanos a ver la película va más allá de lo cinematográfico. “Es un recordatorio de que hay historias que conviene ver no solo por lo que cuentan, sino por lo que invitan a pensar”, dijo.
Respecto a por qué decidió participar, García explicó que su respuesta fue el resultado de una suma de factores creativos: Desde la historia y el guión hasta el nivel de producción y el equipo de expresión. En sus palabras:
“Son del máximo nivel, maestros y maestras”, dijo sobre sus colegas: “Solares, Parra y Fernández hicieron un trabajo sublime”.
Cast principal incluye a Andy García, Óscar Isaac, Peter O’TooleEva Longoria, Rubén Blades, Bruce Greenwood, Santiago Cabrera, Catalina Sandino Moreno, Eduardo Verástegui, Néstor Carbonell y Bruce McGill.