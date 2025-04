Invita Horacio Palencia a participar en el concurso ‘México Canta y Encanta’

La SACM menciona que desde los 16 años “soñaba con ser compositor”, razón por la cual viajaba a Mazatlán con un teclado para visitar las oficinas de las bandas sinaloenses y, así, buscar una oportunidad de impulsar sus letras.

Algunos de sus temas son Me gusta todo de ti, Me cambiaste la vida, Mi razón de ser, A través del vaso, Ya supérame, Dos veces, La Sinvergüenza, Sólo con verte, No me pidas perdón, Hermosa Experiencia, Piénsalo, Tú ya eres cosa del pasado, Me gusta todo de ti, entre muchas otras.