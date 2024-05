“Oye Cristian, en buena onda, nada te cuesta, que eres famoso, triunfador, exitoso, ¿móchate no?, cóbrame poquito y vente para acá... Por supuesto, imagínatelo a él del Lucio “El guapo”, le queda muy bien, a parte lo disfrutaría, o sea, nada más con que me hiciera unas 10 funciones ya estaría del otro lado”.

Contrario a esta posibilidad, Juan rechazó categóricamente que pueda extender una invitación a Pablo Montero para formar parte de este proyecto, detalló el imparcial.com

“Me da nervio, ¿qué tal si no llega?, me da mucho nervio, me vaya a decir que sí viene y a la mera hora me deja plantado, como novia de pueblo”, dijo el productor haciendo alusión a lo que vivió cuando el cantante era el protagonista de la serie El último rey: el hijo del pueblo en honor a Vicente Fernández.

Finalmente, Juan Osorio externó su apoyo a María Elena Placencia y Manuel Monge, hija y nieto de Carmen Salinas, para realizar la bioserie de la fallecida artista.

“Es un proyecto que yo platiqué con Doña Carmen en vida, y ella quería que yo la hiciera y nadie más, y habíamos tenido pláticas con la empresa, pero bueno, se adelantó su partida. Que le vaya muy bien, le deseo lo mejor, si es su nieto, pues mejor, claro que hay que saber un poquito de producción para poder llevar una serie con la calidad y como se merece la señora”, remató.