$!Invita Julio Preciado a disfrutar de su ‘Homenaje a la Tambora’ en el Carnaval de Mazatlán 2026

A través de sus redes sociales, el cantante Julio Preciado realizó la invitación a todos sus seguidores a disfrutar del Carnaval de Mazatlán 2026, donde ofrecerá un gran espectáculo homenaje a la tambora, acompañado de otras figuras del Regional Mexicano.
”Los saluda su amigo de siempre Julio Preciado, para invitarlos este lunes 16 de febrero, a que se vengan al Carnaval de Mazatlán, a pasar una noche inolvidable, ahí en el Malecón, a la altura del Venadito, donde ahí estaremos”, expresó el llamado “Gigante de la Banda”.
El cantante detalló que en este show, estará acompañado por sus amigos Luis Ángel ‘El Flaco’, Max Peraza, Toño Lizárraga, Armando Ramos, y Beto Guzmán, el cual comenzará a las 11:00 de la noche.
”No se lo pueden perder, va a ser un día maravilloso, una gran fiesta en el Venadito, pleno corazón del carnaval en en Mazatlán. A toda la gente que está planeando venir, vénganse, porque esto será una gran fiesta, con grandes compañeros, grandes cantantes, grandes amigos, pero sobre todo, todos los que amamos la música sinaloense, así que con ustedes van a estar cuatro mazatlecos y uno que no es de aquí como lo es Beto Guzmán, pero que ya lo adoptamos aquí en Mazatlán, no se lo pueden perder, esto va a estar maravilloso, y sobre todo, que reciban el calor y el cariño de toda la gente de Mazatlán en este carnaval que se llama Arriba La Tambora.