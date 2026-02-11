$!Invita Julio Preciado a disfrutar de su ‘Homenaje a la Tambora’ en el Carnaval de Mazatlán 2026

A través de sus redes sociales, el cantante Julio Preciado realizó la invitación a todos sus seguidores a disfrutar del Carnaval de Mazatlán 2026, donde ofrecerá un gran espectáculo homenaje a la tambora, acompañado de otras figuras del Regional Mexicano.

”Los saluda su amigo de siempre Julio Preciado, para invitarlos este lunes 16 de febrero, a que se vengan al Carnaval de Mazatlán, a pasar una noche inolvidable, ahí en el Malecón, a la altura del Venadito, donde ahí estaremos”, expresó el llamado “Gigante de la Banda”.