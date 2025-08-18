Invita Luis Ángel ‘El Flaco’ a una fiesta en la playa

Mediante un clip de sólo 52 segundos, el intérprete de temas como Y si se quiere ir y Recuérdalo bien , se puede ver bajando de una camioneta en pleno malecón de Mazatlán, lanzando compartiendo algunos detalles de lo que tiene planeado.

¡Ya se armó la fiesta!, a través de sus redes sociales el reconocido cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ invita a todos sus fans a disfrutar de una fiesta que tiene preparada preparada para este martes 19 de agosto en las playa de Mazatlán.

”Mi raza, ando muy emocionado, déjenme les cuento lo que vamos hacer mañana, 19 de agosto, para toda la gente que anda en Mazatlán, que anda por aquí disfrutando de mi tierra hermosa, pero no quiero decirles mucho, quiero ser breve”, dijo.

Vestido de jeans y playera blanca, el cantante apunta hacia una isla, dejó claro que habrá un buen cotorreo, lugar en donde, dijo, estará esperando a todo aquel que quiera pasarla bien y darse la vuelta.

Luis Ángel invitó a sus fans a subirse a su yate, a un lancha, o un jet sky, o una banana, para que vayan y disfruten de lo que tiene preparado.

Sin especificar exactamente la hora o el lugar, el cantante mazatleco pidió a sus fans que sigan sus redes sociales, donde estará compartiendo más detalles de este evento.