Invita Marilé Andrade a sumarse a la campaña ‘Cadena de Amor’, donando un juguete

Con el objetivo de llevar alegría a niños y niñas de comunidades indígenas, la cantante sinaloense Marilé Andrade invita a todos los sinaloenses a sumarse a la séptima edición de la campaña Cadena de Amor, donando juguetes, los cuales serán entregados el 30 de abril, celebrando el Día del Niño. Cadena de Amor, detalló Marilé, nació hace siete años, impulsada con la única voluntad de ayudar a más de 2 mil niños, niñas y familias de comunidades indígenas, llevado toda clase de apoyos que no están a su alcance, recorriendo cientos de kilómetros de terracería para poder llegar a ellos, visitando hasta 35 comunidades en Ahome, El Fuerte y Choix. “A la fecha, hemos entregado más de 15 mil regalos a los niños, abrazos y sonrisas, creando un vínculo que no tiene precio, ni se mide en cifras, por lo que este 2026, estaremos una vez visitándolos en el marco del Día del Niño, donde ya nos están esperando”, dijo. Agregó que, para estos niños, su visita representa el único festejo del año dedicado a ellos, por lo que invita al público a donar juguetes para niño y niña entre los 6 y los 13 años de edad, pero también pueden donar leche en fórmula y pañales para los más chicos, ropa, calzado para cualquier edad, medicamentos, láminas para los techos, y artículos de primera necesidad.

”Este año regresamos con la Cadena de Amor con todo lo que da, y gracias a Dios, la gente ahí está reaccionando, por eso hago este llamado con toda la fuerza de mi corazón a que la gente se de cuenta que esto, no es pedir un juguete, es una invitación a que sean parte de una transformación en los niños, porque se sienten importantes, se sienten vistos, lo cual incide en su crecimiento, viviendo una experiencia inolvidable tanto para los que entregan como para los que lo reciben”, señaló Marilé. Andrade resaltó que ya se encuentran recopilando juguetes, ropa, calzado, medicamentos, y todo aquello que la gente quiera donar, siendo todo bienvenido, tomando como centro de acopio la Librería México, ubicada por la Avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

Niños y niñas esperan su juguete este próximo Día del Niño.

Detalló que todo lo que se reciba se entregará los días, 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo, recorriendo todas la comunidades durante cuatro días, saliendo desde la librería el 30 de abril, para llegar hasta El Fuerte empezando ahí todo el trayecto de más de nueve horas. “Aún nos hacen falta muchos juguetes, ya estamos cada vez más cerca de la fecha, necesitamos mucha ayuda, por eso hago el llamado a mi gente culichi a que se sumen a esta campaña, la verdad los necesitamos mucho”. Entre las comunidades que visitarán se encuentran Tosalibampo, Zapotillo, La Palma, Baymena, Zapote de Baymena, Zaus, Meza de los Torres, Capomos, Terreros, Mezquital, Cuesta Alta, Bola de Arroyo, Tehueco, La Misión, El Naranjo, Bateve, El Ranchito, La Divisa y Mezquitalito.

La cantante y actriz recorre varias comunidades llevando ayuda y alegría.

”Queremos crear conciencia, queremos transformar la vida de todas estas personas, y que los niños a través de ejemplo puedan cambiar su visión de vida, volviéndose más generosos, empáticos con ellos mismos, por eso, desde la primera vez que estuvimos ahí, me dije a mí misma que tenía que volver, y ya han pasado siete años con esta iniciativa, llevando ayuda, alegría, felicidad, porque sabemos dónde se necesita la ayuda, esto es lo que hacemos en Cadena de Amor”. Marilé detalló también que en siete años, este movimiento ha ido creciendo mucho, sumándose instituciones como el Banco de Alimentos, la Junta de Asistencia Privada, agricultores, empresarios, llevando alimento, hortalizas, dulces, mochilas, cobijas, buscando ayudar.

Niños de comunidades de Ahome, El Fuerte y Choix